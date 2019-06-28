二〇一九金砖国家智库国际研讨会举行

本报北京6月27日电 （记者曲颂、颜欢、张矜若）主题为“全球治理与多边主义”的2019金砖国家智库国际研讨会26日在北京举行，来自金砖国家的智库学者就相关议题进行了深入探讨。

国务院发展研究中心副主任隆国强出席开幕式并作主旨演讲。他表示，全球治理规则的制定既要充分体现不同国家之间的平等，也要兼顾发达国家和广大发展中国家的利益。随着新兴市场国家和发展中国家在全球贸易投资中的地位不断提升，新技术不断催生新的经贸活动，现有的多边贸易规则需要改革以适应形势变化。对此，各国应站在提高运行效率和维护权威性的角度看待世贸组织改革，增强多边贸易规则体系效率。金砖国家是新兴市场国家和发展中国家代表，可以将世贸组织改革作为金砖国家合作的新领域，共同开展研究。

中共中央对外联络部研究室主任、金砖国家智库合作中方理事会秘书长栾建章表示，目前全球治理体系与国际形势变化的不适应、不对称前所未有，造成日益严峻的治理赤字，突出表现为改革赤字、规则赤字、责任赤字等现实问题。为改变这种局面，我们应秉持共商共建共享的原则推动国际治理体系变革。在这一过程中，金砖国家应加强团结合作，共同捍卫多边主义，共同推进国际关系民主化，共同发出更多“金砖声音”、提出更多“金砖方案”，也希望金砖智库为此贡献更多智慧。

中外学者一致认为，推进全球治理，国际共识、协调和合作不可或缺。金砖国家有在全球治理中发挥更大作用的共同愿望，应加强同其他新兴市场国家、发展中国家和国际组织的合作，共同反对保护主义、单边主义、霸凌主义，维护开放型世界经济体系，引导全球治理进程，维护新兴市场国家和发展中国家利益。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 03 版）

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