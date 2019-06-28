共同确认世界未来发展方向（国际论坛）

二十国集团领导人大阪峰会是向国际社会展示世界主要经济体共同捍卫多边主义、致力于通过多边协调推动世界经济发展的绝佳机会。日本和国际社会对中国国家主席习近平出席大阪峰会都抱有热切期待。各方期待此次峰会能就支持多边贸易体制、反对单边主义和保护主义凝聚共识，推动世界经济继续向前发展。

日本既是七国集团成员，也是二十国集团成员。在日方看来，要在21世纪协调各国共同应对国际社会最重要的课题和挑战，覆盖面、代表性更广的二十国集团显然更具优势。二十国集团提供了一个重要的平台，让发达国家、新兴市场国家和发展中国家能够齐聚一堂，共同确认世界未来发展方向。

当今世界的创新，需要不同国家、不同文化背景的研究人员共同努力。各国人员通过相互学习和交流，取得很多创新成果。事实证明，创新需要在开放的条件下进行。面对当前日益抬头的单边主义、保护主义，国际社会有必要回顾二战后世界经济发展的历程，才不会迷失未来前进的方向。正是自由贸易体系以及基于平等对话的多边协调，成就了二战后世界经济的飞速发展。因此，大阪峰会应该继续沿着这一正确方向，捍卫多边主义和自由贸易体系。

捍卫自由贸易体系，离不开世界各国的共同努力。今年，中国全国两会通过的外商投资法就是一个很好的范例。它符合外国投资者的期待，为通过法治方式解决外商关切的问题开辟了道路。

近年来，在日中双方共同努力下，两国关系迎来了难得的发展机遇。日本国内非常关注中国经济发展前景。中国拥有规模庞大的人口和市场，拥有潜力巨大的内需。中国正在积极深化改革，进一步扩大开放，不断与包括日本在内的周边国家加强合作。对于中国经济前景，我们充满乐观。日中作为具有全球影响力的经济大国，应进一步携手合作，相信两国在推进“一带一路”建设方面大有可为。

在日中关系几十年风雨历程中，无论国际国内环境如何变幻，公明党始终坚持对华友好，始终致力于在两国间开辟政治对话的通道。过去如此，现在如此，未来仍将如此。

习近平主席说，中日是一衣带水的近邻，两国友好的根基在民间，两国人民友好的未来寄望于青年一代。公明党将在开展日中政府间交流、政党间交流、政治家间交流的同时，全力推动两国民间交流、青少年交流。特别是以2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会为契机，公明党力争在两国体育交流、文化交流、青少年交流等方面发挥自身独特作用和优势。

作为世界第二大经济体的国家元首，习近平主席怀着为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的殷殷初心和崇高使命，令人由衷钦佩。

（作者为日本公明党党首，本报驻日本记者刘军国采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 03 版）

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