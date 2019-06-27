国际禁毒日严当当回乡化身禁毒大使

由柳州市禁毒委员会主办，中国禁毒基金会支持举办的“柳州市‘6·26’禁毒特别节目”，6月26日“国际禁毒日”当晚20点在柳州市广播电视台1号演播大厅进行了直播。

青年歌唱家严当当受邀成为特别嘉宾到场和表演嘉宾、与现场观众一起聆听学习了柳州市禁毒工作者近年来在禁毒工作中作出突出贡献的禁毒工作者的感受分享和典型案例。并被授予“2019柳州市禁毒宣传形象大使”称号。

严当当以 一曲《等我回家》表达了所有观众对长期奋战在禁毒一线工作者的衷心祝福和顺利安全回归的祈盼。以一首《感谢祖国》描绘了盛世之下人民群众对美好生活的感恩，诠释了中华儿女不畏艰难险阻，团结一心众志成城，为实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗的决心。

在晚会上被授予“柳州市禁毒宣传形象大使”的严当当既感到身上的责任重大，又感慨万千：“奋战在禁毒战线的所有官兵指战员和禁毒工作者，他们付出的不仅仅是超长的工作时间和难以想象的繁重工作量，甚至还会有流血和付出生命的代价。禁毒工作的难度不可想象，禁毒的重要性却是关乎于民生和祖国未来发展的。能够作为宣传大使参与到禁毒工作中，是我的荣幸也是我的使命，毒品危害大于天，禁毒宣传无死角，我将尽我所能团结身边一切力量，影响更多的社会人士加入，与所有禁毒工作者一起为祖国的繁荣昌盛，人民安居乐业而奋斗。”

(责编：马靓辉(实习生)、常红)