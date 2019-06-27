世界各地享用下午茶的不寻常方式

Brigit Bakery面包店的下午茶巴士。

糕点厨师说下午茶是必须要做的。新的体验不断推出，有些是传统式的，有些则在精致的烤饼中引发了一些惊喜。

移动下午茶

在伦敦街头可以看到Brigit Bakery面包店的快乐红色下午茶旅游巴士。每个桌子上都有五彩缤纷的蛋糕架、漂亮的盘子和茶杯，这个双层巴士可以带客人参观90分钟的景点。

在苏格兰，一辆巧妙重新配置的旧公共汽车为下午茶爱好者提供美食，展台上供应三明治、烤饼和零食。

另外，在都柏林的一辆完美的复古巴士上可以看到经典的赛车绿色座位，在这里可以享受由友好的工作人员精心准备的下午茶。

海边下午茶

洛杉矶并不能免受经典下午茶的诱惑。前往太平洋海岸公路上方的山丘，从盖蒂别墅的大窗户欣赏海景，品尝美味的三明治、烤饼、带有萝卜的烤面包以及芝麻酱黑面包等。

别墅区种植了许多三明治馅料，每天下午茶后都可以免费进行美食花园之旅。

闪亮下午茶

前往香港、上海或北京，为你的下午茶增添光彩，四个最具标志性的珠宝系列的颜色体现在三个城市的半岛酒店（Peninsula Hotels）的限量版茶点中。

阳光茶点

在罗马一个阳光明媚的广场，Babington茶点店家已经经营超过了125年，每天供应下午茶，包括三明治、蛋糕、烤饼和自制饼干。

独特下午茶

伦敦的杜克斯酒店（Dukes Hotel）今年夏天提供独特的marTEAni下午茶。

三道富有想象力的三明治、新鲜出炉的烤饼以及白巧克力和蔓越莓密镶的零食与三种迷你马提尼酒搭配，还包含一个加香卡拉克茶。

(责编：燕勐、贾文婷)