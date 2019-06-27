新华社华盛顿6月26日电 新闻分析：白宫能否“炒掉”美联储主席

新华社记者杨承霖

美国总统特朗普26日表示，自己有权“降级”或“解除”美联储主席杰罗姆·鲍威尔的职务。这已经不是特朗普第一次公开对美联储发难，但分析人士普遍认为，白宫缺乏明确的法律依据来“炒掉”美联储主席，而维护中央银行独立性是美国各界共识。

特朗普26日在接受美国媒体采访时再次强调他有权“炒掉”鲍威尔，尽管他还未提议这么做。特朗普抱怨说，在别国刺激经济时美国却在“紧缩”，在别国通过贬值本币“占美国便宜”时鲍威尔“什么都没做”，所以他“没有做好工作。”

美联储在19日的政策例会后宣布，维持联邦基金利率目标区间不变，并表示短期内是否降息主要取决于经贸争端走向和美国第二季度经济表现。由于美联储降息将助推股市上涨和美元走软，因此美联储迟迟不降息，令嫌股市不够高、汇率不够低的特朗普异常恼火。

但总统是否有权“炒掉”美联储主席？根据美国国会1913年通过的《联邦储备法》，包括美联储主席在内的七名美联储理事由总统提名并需得到国会参议院批准，总统可因某种原因解除美联储理事职务，但并未就解除美联储主席职务作出明确规定。

宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授彼得·康蒂-布朗认为，考虑到美联储主席也是美联储理事，可推定《联邦储备法》允许总统解除美联储主席职务，但如何解除，从法律上讲仍是“模糊不清的”，也从未有过先例。

面对来自总统的巨大压力，鲍威尔力挺美联储的独立性，并表示自己有决心完成任期。在上周美联储例会后的记者会上，鲍威尔说，美国法律规定自己的任期为四年，“我完全打算做满任期”。

经特朗普提名，2018年2月鲍威尔接替珍妮特·耶伦担任美联储主席。

鲍威尔日前在纽约的一场公开活动上也表示，美联储不会被短期政治压力所左右，美国国会之所以赋予美联储独立性，就是因为担心货币政策“向短期政治利益低头”。

鲍威尔关于美联储独立性的表态得到了外界支持。参议院银行、住房和城市事务委员会成员、路易斯安那州共和党参议员约翰·尼利·肯尼迪在接受美国媒体采访时表示，让鲍威尔和美联储履行自己的职责非常重要，美联储现在是、并且也应该是一个独立机构。

为了影响美联储的货币政策，今年来白宫不仅频繁对鲍威尔施压，还试图通过提名美联储理事的方式来影响美联储决策。美联储决策机构公开市场委员会由七名美联储理事和五名地方联邦储备银行行长构成，在投票时一人一票。目前，美联储空缺两名理事职位。

特朗普在今年初试图提名自己的支持者赫尔曼·凯恩和斯蒂芬·穆尔出任空缺的美联储理事之职。其中，凯恩组建了为特朗普筹集竞选资金的政治行动委员会，而穆尔担任过特朗普的竞选顾问，也曾公开表示若能担任美联储理事将支持降息。

在各界的强烈批评和反对压力下，特朗普4月22日宣布凯恩放弃美联储理事提名，又于5月2日宣布穆尔放弃提名。但白宫并未放弃提名“自己人”进入美联储决策层。

据美国媒体报道，特朗普正考虑提名自己竞选时的经济顾问朱迪·谢尔顿作为美联储理事人选。谢尔顿6月中旬在接受媒体采访时表示，她倾向于“尽可能迅速、高效、快捷地降低利率”。

(责编：贾文婷、常红)