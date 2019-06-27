外交部：中法及联合国将再次举行气候变化问题三方会议

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在6月27日外交部例行记者会上，有记者问：据日本媒体报道称，目前G20大阪峰会公报草案中关于全球变暖的内容未包括有关落实《巴黎协定》的措辞。中方能否证实？对此有何评论？

耿爽：据我了解，G20成员正在就大阪峰会的公报草案进行磋商。目前我还不便对草案的内容进行评论。

我可以告诉你的是，应对气候变化一直都是G20关注的重点议题。作为国际经济合作主要论坛，长期以来，G20为推动气候变化国际合作发挥了重要作用。我们期待此次大阪峰会能就应对气候变化对外发出积极的政治信号。

中方始终积极投身应对气候变化多边进程，参与G20等多边机制下的相关讨论，为全球气候治理作出了重要贡献。

去年，在G20布宜诺斯艾利斯峰会期间，王毅国务委员与法国外长勒德里昂以及联合国秘书长古特雷斯共同举行了气候变化问题三方会议并发表新闻公报，发出了支持多边主义，合作应对气候变化的共同声音，在国际上引起强烈反响，为随后举行的卡托维兹大会达成《巴黎协定》实施细则积累了条件。

据我了解，在今年大阪峰会期间，三方还会延续去年的作法，再次举行气候变化问题会议。我们希望会议能为促进G20及其他多边机制下应对气候变化的讨论发挥积极作用，为全球应对气候变化多边进程提供助力。

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