新华社麦纳麦6月27日电 （国际观察）美兜售巴以“世纪协议”碰壁

新华社记者涂一帆

由美国和巴林合办的名为“和平促繁荣”的经济研讨会25日至26日在巴林首都麦纳麦举行。美国总统高级顾问库什纳在研讨会上推介了推动解决巴以问题的“世纪协议”经济方案。

分析人士指出，该方案因缺乏政治维度和公正性，自公布之日起就遭到巴勒斯坦和其他一些阿拉伯国家的强烈反对与抵制，很难付诸实施。

遭遇普遍质疑

巴勒斯坦拒绝参加此次研讨会，以色列也没有派出政府官员参会。作为仅有的两个与以色列签署和平协议的阿拉伯国家，埃及和约旦只派出中等级别官员与会。

此外，作为美国在中东地区的重要盟友，沙特阿拉伯是少数几个派遣高级官员参会的国家之一。但沙特方面也在会上重申，依旧致力于推动根据1967年第三次中东战争前的边界建立巴勒斯坦国。

库什纳25日在会上说，在经济发展路径上达成一致，是巴勒斯坦和以色列实现和平的必要前提。这一经济方案的目标是使巴勒斯坦国内生产总值翻一番、创造超过100万个就业岗位、失业率降至接近个位数以及贫困率减少50%。

他认为，美方提出的方案只要得到正确执行，就能够为巴勒斯坦带来更好的未来。但他同时也承认，巴以问题政治解决方案是经济方案能否取得成功的关键。

对于库什纳在研讨会上推介的经济方案，与会者普遍提出质疑，认为这一方案只字未提巴方的核心关切。而一个不包括巴以边界问题、耶路撒冷地位问题和巴勒斯坦难民问题等巴以矛盾焦点议题的方案，根本毫无实际意义可言。

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）发表声明说，美国的经济方案无视巴勒斯坦当前局势，反映出美国政府盲目偏袒占领方，同时否认巴勒斯坦人民不可剥夺的命运自决权和对领土、资源所拥有的权利。该方案对今后以政治方案解决巴勒斯坦问题构成阻碍。

国际货币基金组织总裁拉加德在研讨会上表示，和平是该经济方案中缺失的部分。而有关各方之间的和平、政治稳定和重建信任是该地区任何经济计划取得成功的必不可少的先决条件。

英国前首相托尼·布莱尔在研讨会上发言时也强调，经济不能代替政治，制定经济计划需要考虑政治因素。

落实希望渺茫

舆论普遍认为，美国兜售的经济方案缺乏政治基础，也无法确保相关投资资金到位，落实希望渺茫。

美国总统特朗普2017年上任后，即开始酝酿所谓“世纪协议”，希望以此推动巴以双方实现最终和平。但面对美国明显偏袒以色列的立场，巴勒斯坦方面多次表示不会接受美方制定的方案。

巴解组织执行委员会成员哈南·阿什拉维26日表示，巴勒斯坦问题是关乎政治、合法性、正义和权利的问题，任何解决方案都必须以国际法为基础，尊重国际法和巴勒斯坦人民的权利。巴解组织将继续与国际社会有关方面合作，在国际法框架内为巴勒斯坦人民争取权利。

而对于以色列国内影响力强大的宗教人士和右翼势力来说，允许巴勒斯坦建国和让以色列在土地方面做出任何改变现状的让步，都是不可接受的条件。此外，美国过去两年多来对以色列的各种偏袒行为，在让巴勒斯坦方面彻底失望的同时，也让以色列有恃无恐，失去了同巴方进行谈判的兴趣和动力。

分析人士认为，美方“世纪协议”的主要思路是向巴方承诺提供大量经济援助，其中多数资金来自海湾国家，换取巴方在领土和建国等核心政治问题上的妥协，其以经济援助为筹码对巴政治施压的意味浓厚。

卡塔尔大学政治学教授马吉德·安萨里指出，这一经济方案试图以“金钱换和平”，是对巴勒斯坦人的冒犯。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)