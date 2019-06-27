互联互通新平台——“一带一路”经济信息共享网络成立

人民网北京6月27日电（记者尚凯元）今日，全球30多家机构共同发起的“一带一路”经济信息共享网络在北京宣告成立。这是落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单的重要举措，对深化中外媒体和研究机构在经济信息领域的交流合作有着积极意义。

据了解，“一带一路”经济信息共享网络（Belt and Road Economic Information Partnership，缩写为BREIP）由新华社倡议发起，由26个国家和地区的通讯社、信息服务机构、研究机构和商协会共同发起成立，旨在以信息服务为引领，促进“一带一路”沿线国家之间的交流与合作。“随着‘一带一路’建设不断推进，各国对于经济信息的需求越来越旺盛，迫切需要建立国际间的经济信息交流合作机制。”新华社社长蔡名照在成立大会上指出。

经济信息共享网络通过在成员间实现信息共享，扩大各成员的信息来源，支持各成员发展自有信息业务；通过成员间的合作，提供便捷实用的经济信息服务，帮助“一带一路”沿线国家的企业和其他机构发现投资和贸易机会，促进各方合作共赢。

当天，“一带一路”经济信息共享平台（BRInfo）正式上线（https://breip.imsilkroad.com/），这个平台将用于成员机构间进行信息交换和业务合作。针对“一带一路”共建各方的需求，成员机构可以实时、免费、共享“一带一路”相关的投资、贸易、产业、项目、企业等动态信息和研究成果。

该平台支持电邮、FTP、在线编辑三种信息上传方式；海量信息通过人工智能技术自动分类便于用户检索；用户行为分析系统根据用户习惯优先呈现高热度信息。此外，为方便用户使用，平台在信息排序、信息下载量、信息浏览和下载格式、支付方式，以及后台数据统计等方面为用户提供了多种选择。

多位参会嘉宾表示，共享网络让经济信息共享赋能各方经济发展，促进参与各方实现互利共赢，将更加有效地推动共建“一带一路”不断走深走实。

“随着参与‘一带一路’倡议伙伴国数量快速增多，有效信息共享的重要性与日俱增，因此‘一带一路’经济信息共享网络会是实现此目的的关键平台。”国际货币基金组织驻华首席代表席瑞德说。

各国企业也将通过这一平台搜寻到更多商机。伊利集团副总裁张轶鹏表示，“通过建立‘一带一路’经济信息共享平台，在成员之间实现信息共享，强化双边多边信息流通，构建起互联互通的全球经济信息‘朋友圈’，将十分有力推动‘信息丝路’的建设，帮助沿线国家企业和机构发现投资机会、贸易机会，促进各方合作共赢。”

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)