捷克众议院否决对巴比什政府的不信任案

新华社布拉格6月27日电（记者杨晓红）捷克议会众议院27日凌晨经投票表决，否决了对总理安德烈·巴比什所领导政府的不信任案。

此次不信任案投票由5个反对党发起，主要理由是巴比什涉嫌利益冲突。在200个议席中，85名议员投票支持不信任案，票数未能过半。

在投票前，众议院进行了长达16个多小时的辩论。

当地媒体5月公布的一项欧盟委员会的初步审计报告称，巴比什与他创立的爱格富集团的关系涉嫌利益冲突。报告认为，虽然巴比什已于2017年将他所拥有的爱格富集团股权转移给信托基金，但其后关于他仍然对爱格富具有实际控制权的质疑一直不断。巴比什拒绝这一指控，称他既没有违反捷克法律也没有违反欧盟法律。此后，公民民主党等5个反对党联合发起了对巴比什政府的不信任动议。

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