捷克众议院否决对巴比什政府的不信任案

新华社布拉格6月27日电（记者杨晓红）捷克议会众议院27日凌晨经投票表决，否决了对总理安德烈·巴比什所领导政府的不信任案。
此次不信任案投票由5个反对党发起，主要理由是巴比什涉嫌利益冲突。在200个议席中，85名议员投票支持不信任案，票数未能过半。
在投票前，众议院进行了长达16个多小时的辩论。
当地媒体5月公布的一项欧盟委员会的初步审计报告称，巴比什与他创立的爱格富集团的关系涉嫌利益冲突。报告认为，虽然巴比什已于2017年将他所拥有的爱格富集团股权转移给信托基金，但其后关于他仍然对爱格富具有实际控制权的质疑一直不断。巴比什拒绝这一指控，称他既没有违反捷克法律也没有违反欧盟法律。此后，公民民主党等5个反对党联合发起了对巴比什政府的不信任动议。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】