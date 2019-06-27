俄国防部对里海区舰队进行突击战备检查

新华社莫斯科6月27日电（记者吴刚）俄罗斯国防部新闻局27日发布新闻公告说，俄国防部日前对里海区舰队进行了突击战备检查。

公告说，在突击战备检查中，俄国防部设置了敌人“蛙人”部队对里海区舰队进行破坏的模拟演习。发现这些“蛙人”潜入舰队基地后，舰队马上展开反击，将其全部消灭。随后，里海区舰队派潜水员入水检查所属舰艇受损情况并排除全部安全隐患。

公告说，里海区舰队共出动400多名军人和20多艘各型舰艇参加此次演习。

根据俄总统、俄武装力量最高统帅普京发布的命令，本月24日至28日，俄国防部还对俄中部军区进行了突击战备检查。

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