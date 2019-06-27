新华社法国拉罗谢尔6月26日电 综述：中国纪录片在国际市场展现中华魅力

新华社记者杨一苗

“大熊猫生活在海拔多高的地方？”“它们喜欢吃哪种竹子？”看过中国纪录片《熊猫王国》的展映短片后，法国观众马塞尔急切地向主创人员提问。他说：“我喜欢大熊猫，但以前从没看过如此详细介绍大熊猫生活的纪录片。”

正在此间举行的第30届法国国际阳光纪录片节上，一批来自中国的纪录佳片新作通过集中展映及专场推介，在国际市场上展现出独特的中国魅力。

由19家中国影视机构共同组成的中国联合展台带来了一系列生动展示中国历史文化传统和当代社会发展变迁的精彩节目，其中既有展现中国独特自然风光和人文魅力的《熊猫王国》《野性四季》，也有讲述中国老百姓日常生活的《当一天中国人》《希望的田野——拉林河畔》，还有展现中法两国深厚友谊的合拍纪录片《留法百年》等。

德国纪录片制作人格诺特·阿朔夫一直关注亚洲和非洲主题的纪录片，他在中国联合展台看到中国纪录片《非洲人在少林》的介绍后，希望寻求与中国专业团队的合作。阿朔夫说：“中国纪录片制作数量和水准近年来持续提升。国际团队合拍纪录片能借助各自优势不断丰富创作内容。”

中国国务院新闻办公室对外推广局副局长凌厉表示，纪录片是世界各国人民增进了解、沟通心灵，推动文明交流互鉴的重要载体与途径。在阳光纪录片节设立中国联合展台，旨在为中外纪录片行业深化交流、拓展合作搭建更广阔的平台，更好地通过纪录片向世界讲好中国故事。

在本届阳光纪录片节亮相的中国纪录片不仅有熊猫、少林功夫、美食等为各国观众所熟知的中华文化元素，《中国探月》《修复生命》《太空梦想家》等反映中国社会发展与科学创新成果的纪录片也走上了世界舞台。

中英合拍纪录片《做客中国——遇见美好生活》聚焦中国近年扶贫工作成就。片中三位外国主持人来到中国美丽的乡村，做客当地家庭，参与当地人的生活和劳作，用镜头真实展现了中国广大农村地区的变迁。

纪录片合作方之一——英国子午线影业公司首席执行官伊丽莎白·麦克劳德告诉记者，中国的发展吸引了全世界的关注，许多人想了解中国经济发展成果怎样改变了贫困人口的生活。片中讲述了中国普通农民家庭的故事，其流露出的真挚情感足以打动各国观众。

阳光纪录片节期间，多项中外纪录片合作项目成果落地。国家广播电视总局宣传司司长高长力说，中国需要了解世界，世界也需要了解真实的中国。中国政府支持和鼓励中外纪录片人深入交流、联合创作，实现互利共赢。

创办于1990年的法国国际阳光纪录片节是全球纪录片领域的专业盛事，为世界各地纪录片制作、投资、发行等提供交流和合作平台。纪录片节主席伊夫·让诺说，中国是一个丰富多元的国家。通过纪录片交流和国际合作制作，可以让人们感受到这些年中国发生的巨大变化。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)