新华社布宜诺斯艾利斯6月26日电 专访：中国为二十国集团机制的可持续发展贡献积极力量——访阿根廷二十国集团事务协调人比利亚格拉

新华社记者倪瑞捷

二十国集团领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。阿根廷二十国集团事务协调人佩德罗·比利亚格拉日前接受新华社记者采访时表示，在当前保护主义抬头的背景下，二十国集团机制面临挑战，中国为二十国集团机制的可持续发展贡献了积极力量，为促进世界经济增长提供了动能。

比利亚格拉认为，二十国集团是非常重要的多边主义平台，多国领导人齐聚一堂，共同商讨当今世界所面临困难的解决方案。世界越是面临挑战，就越需要二十国集团这样的机制来协调各方、达成一致。

作为去年二十国集团主席国，阿根廷对本次大阪峰会抱有期待。比利亚格拉说，阿根廷感谢各方为去年布宜诺斯艾利斯峰会的成功举办所作出的努力，希望大阪峰会延续良好的会谈氛围，就经济增长、数字经济、消除不平等、世贸组织改革等议题继续进行讨论，取得满意成果，助力世界经济发展。

比利亚格拉指出，当前世界经济面临不确定性，如贸易壁垒威胁加大、应对气候问题出现分歧等，二十国集团机制面临挑战。在这种形势下，更需要各方加强在全球重大问题上的沟通，增进有效互动，寻找更多共同利益，实现合作共赢。

谈到中国在二十国集团机制中的作用时，比利亚格拉称赞“中国为二十国集团机制的可持续发展贡献了积极力量”。他说，中国在推动二十国集团机制的发展过程中发挥着不可替代的作用。

比利亚格拉认为，在单边主义和保护主义抬头的当下，中国保持开放、推动多边主义为促进世界经济增长提供了动能。在应对诸如气候变化等全人类共同面临的挑战时，中国同样展现出担当，为世界各国深化合作发挥了重要作用。

比利亚格拉表示，阿根廷在许多方面倡导的理念与中国十分契合，希望两国在二十国集团平台上能够加强合作，为世界经济繁荣稳定、为世界和平发展而共同努力。

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