俄罗斯一架客机紧急迫降致两名飞行员遇难

新华社莫斯科6月27日电（记者吴刚）据今日俄罗斯通讯社27日报道，俄罗斯一架安-24客机当日清晨在位于俄东部的布里亚特共和国境内一机场紧急迫降，事故造成两名飞行员遇难，7人受伤。
报道援引布里亚特共和国行政长官新闻秘书亚历山大·费舍夫的话报道说，当日清晨，这架安-24客机从布里亚特共和国北部下安加尔斯克市飞往该共和国首都乌兰乌德，起飞不久后飞机的一个发动机停机，飞行员决定紧急返回下安加尔斯克机场。飞机在迫降过程中冲出跑道约100米，与机场的一辆清扫设备相撞并引发大火。
报道说，事故造成两名飞行员遇难，但飞机上其他42人的生命得以挽救，仅有7人受伤。
目前，布里亚特共和国救援部门正在机场开展紧急救援工作，俄罗斯联邦侦查委员会东西伯利亚地区侦查局已对此事故进行立案调查。
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