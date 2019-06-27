中缅原油管道已累计输送原油1930多万吨

新华社昆明6月27日电（记者陈永强、张东强）记者从中石油云南石化有限公司获悉，截至26日，中缅原油管道已经累计输送原油1930多万吨。
中缅原油管道于2017年6月全线投产，原油入境后在云南石化加工，供应范围包括云南、四川、重庆、贵州等地。中石油云南石化有限公司常务副总经理吴凯介绍，云南石化2018年还成功向东南亚市场出口汽柴油产品，并向国际航班供应保税航空煤油。今年4月，该公司生产的近50吨液化石油气出口到缅甸，是中石油液化石油气首次进入东南亚市场。截至目前，云南石化月均出口成品油过万吨，出口通关口岸、通道达14个。
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