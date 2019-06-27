中摩时装秀在摩洛哥举行

新华社拉巴特6月26日电（记者陈斌杰）作为摩洛哥2019年“中国旅游文化周”系列活动之一，中摩时装秀26日在摩首都拉巴特举行。
当晚的时装秀在中国驻摩洛哥大使馆的草坪上举行，包括摩洛哥文化与新闻大臣穆罕默德·拉拉杰在内的近300名来宾观看了演出。16名模特分别展示了中国设计师楚艳、摩洛哥设计师努尔丁·阿米尔和阿尔贝·瓦克尼内的服装作品。这些服装典雅、华美，既凸显了中国和摩洛哥的传统服饰之美，又巧妙融合了现代设计元素，让现场观众赞叹不已。
中国驻摩洛哥大使李立表示，服饰是中国和摩洛哥文化的重要组成部分，希望时装秀的举办能推动两国文化交流进一步发展，促进两国人民相互了解。
据悉，摩洛哥2019年“中国旅游文化周”系列活动将持续至7月中旬。活动期间，拉巴特、卡萨布兰卡、丹吉尔等城市将陆续举办图片展、服饰展、旅游推介会、电影放映会等活动。
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