上半年约5000名非法移民离开利比亚返回家乡

新华社突尼斯6月26日电（记者黄灵）的黎波里消息：国际移民组织驻利比亚办事处26日称，2019年上半年约有5000名非法移民离开利比亚返回家乡。

该机构26日对外公布的一份声明表示，今年前6个月，约有5000名来自30个非洲和亚洲国家的非法移民通过“自愿回乡计划”从利比亚返回家乡。

这些非法移民大多是在非法偷渡行动中被利比亚安全部门截获并送往当地的安置中心。国际移民组织通过“自愿回乡计划”向这些非法移民提供财政支持，帮助他们返回家乡。2018年，有16000名非法移民通过这个计划回国。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚政局陷入持续动荡，政府无法对海岸线和陆上边界实施有效管理，许多非法移民来到利比亚，以此为中转站横跨地中海偷渡至欧洲国家。

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