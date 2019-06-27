联合国秘书长呼吁G20成员领导人带头推动世界经济增长

新华社联合国6月26日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯在二十国集团（G20）领导人峰会前夕致信该集团成员领导人，呼吁他们采取措施，带头推动世界经济快速、强劲、公平增长。

古特雷斯26日在信中呼吁G20成员领导人采取的相关政策包括为全球生活在“铁锈地带”的人们提供社会保障和新科技成果、建立与可持续发展目标相适应的国际金融体系、实现男女同工同酬以及为女性提供公平的就业机会等。

古特雷斯说，鉴于目前多边贸易体系正面临危机，G20成员应带头对世界贸易组织进行必要改革，加强全球金融安全，增加应对系统性风险的韧性。他呼吁G20成员调整金融监管等政策，使金融体系具有可持续性，并为募集可持续发展所需的长期投资提供便利。

此外，古特雷斯强调应抓住数字化革命带来的机遇。他说，考虑到快速发展的数字化革命给经济和社会带来的深刻影响，“数字鸿沟”有可能迅速扩大，相关规则的制定应具有包容性。

古特雷斯还在信中邀请G20成员领导人积极参加即将于今年9月在纽约联合国总部举行的气候行动峰会，并欢迎各方提出具体方案。

G20领导人第十四次峰会将于28日至29日在日本大阪举行,古特雷斯将前往参会并会见与会领导人。

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