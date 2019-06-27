委内瑞拉政府称再次挫败反对派政变企图

新华社加拉加斯6月26日电（记者高春雨）委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯26日下午表示，委政府近日再次挫败反对派政变企图。

罗德里格斯当天下午说，委反对派计划于本月23日和24日发动政变，意在破坏国家稳定。按这场未遂政变原本的计划，反对派将释放因侵占公共财产和破坏国家统一而正在服刑的前国防部长巴杜埃尔，并控制首都加拉加斯以东的拉卡洛塔空军基地。政变成功后，反对派将通过电视宣布巴杜埃尔担任“总统”，取代1月23日自任“临时总统”的议会主席瓜伊多。

罗德里格斯说，哥伦比亚、智利和美国等国家煽动政变，为政变行动提供资金支持，并保护政变参与者。委政府从14个月前便已开始对这些国家和委反对派间的交易进行“情报追踪”，并掌握了相关证据。

4月30日，部分亲反对派军人秘密释放委反对派重要人物莱奥波尔多·洛佩斯。随后，洛佩斯与委议会主席、反对党领导人瓜伊多在数十名身穿军装人员陪同下，突然出现在首都加拉加斯以东拉卡洛塔空军基地附近发动军事政变，但被委政府挫败。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，瓜伊多宣布自任“临时总统”后，得到美国、欧洲和拉美多国承认。为逼迫委总统马杜罗下台，美国不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。目前，国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解危机，委政府和反对派也已开启对话。

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