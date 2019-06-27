古特雷斯致信G20峰会 呼吁加速实现可持续发展目标

人民网联合国6月26日电 （记者李晓宏）联合国秘书长古特雷斯26日向即将在日本举行的20国集团峰会致信呼吁，2030年可持续发展议程已通过4年，国际社会应加速实现这些目标，尤其要重视解决日益严峻的气候变化问题。

古特雷斯强调20国集团领导人应在三方面发挥领导力。一是带头推动快速、有力且公平的增长，推进世界贸易组织改革；二是激发公共和私营部门的支持，为可持续发展目标筹集资金；三是面对数字革命飞速发展的挑战和机遇，推进和完善弥合社会发展数字鸿沟的相关政策。他同时鼓励各国参加今年9月即将举行的联合国气候峰会。

据悉，古特雷斯将在20国集团峰会有关气候变化、环境与能源会议上发表讲话，参加关于全球经济、创新、妇女赋权等活动和会谈。

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