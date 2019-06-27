联合国发布《2019年世界毒品问题报告》

人民网联合国6月26日电 （记者李晓宏）26日是第32个国际禁毒日，今年的主题是“健康为正义，正义为健康”。联合国毒品与犯罪办公室当天发布《2019年世界毒品问题报告》。报告显示，全球3500万人患有药物滥用障碍，仅1/7的人获得治疗。

世界毒品问题日益严峻

报告指出，2017年， 约有2.71亿人在前一年使用过毒品，占全球15至64岁的人口的5.5%。全球阿片类药物使用者增加了56％，超过5300万人。非洲、亚洲、欧洲和北美使用阿片类药物比例，以及北美洲、南美洲和亚洲使用大麻的比例比2009年更高。

全球2017年非法生产的可卡因数量达1976吨，创历史新高，比前一年增加了25%。同时，2017年全球缉获的可卡因数量增加了13％，达1275吨，是有史以来报告的最大数量。

全球使用最广泛的毒品仍然是大麻，估计2017年有1.88亿人使用过大麻。

该报告通过更先进的研究和更精确的数据表明，毒品使用对健康造成的不良后果比此前认为的更为严重和广泛。报告指出，2017年，全球有数百万注射毒品，其中140万人感染艾滋病毒，560万人患有丙型肝炎。

2017年，因吸毒死亡的58万5000人中，2/3是由阿片类药物导致。北美地区的合成阿片类药物过量危机达到了新的高度，美国记录的因过量使用阿片类药物而死亡的人数超过4.7万人，比2016年增加了13％，加拿大有4000例与阿片类药物相关的死亡案例，比2016年增加了33%。

在北美地区，合成阿片类药物危机仍然主要以芬太尼及其类似物为主，但在西非、中非和北非，另一种合成阿片类药物曲马多正在引发新的危机。报告显示，全球缉获的曲马多从2010年的不到10公斤激增至2013年的近9吨，并在2017年达到了125吨的历史新高。预防和治疗服务仍然不足。

“第三代毒品”数量下降

新精神活性物质是继传统毒品（如鸦片、大麻和古柯及其衍生物）、新型合成毒品（如冰毒、摇头丸、麻古等）之后，21世纪以来流行全球的“第三代毒品”。报告显示，国际社会在解决新型精神活性物质方面取得了一定程度的成功，联合国毒品和犯罪办公室首次获报这种物质的数量有所下降。市场上的新型精神活性物质没有达到几年前人们所担心的程度，国际社会已及时做出反应，安排国际机构进行管控。

但在世界许多地区，毒品预防和治疗服务仍然不足，每年只有1/7的吸毒者接受治疗。

这一问题在监狱中尤其严重。56个国家报告称，他们在2017年至少在一所监狱中提供了阿片类药物替代疗法，而46个国家报告称，在监狱环境中没有启动这种治疗方案。针灸疗法在监狱中的可行性较低：11个国家至少有一所监狱提供针灸治疗服务，但83个国家没有提供这一方案。

《2019年世界毒品问题报告》再次给国际社会敲响警钟。联合国秘书长古特雷斯在纪念国际禁毒日活动致辞中指出，今年国际禁毒日的主题强调司法正义与健康，国际社会需要在医疗、法律、社会服务等领域采取综合防治，加强干预措施。

1987年6月12日至26日，联合国在维也纳召开的麻醉品滥用和非法贩运问题部长级会议提出了“爱生命，不吸毒”的口号，并将6月26日定为“国际禁毒日”，以引起世界各国对毒品问题的重视，同时号召全球人民共同来解决毒品问题。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)