青瓦台：韩总统文在寅最早在7月份进行内阁改组

中新网6月27日电 据韩国国际广播电台(KBS)报道，当地时间6月25日，韩国青瓦台与执政党有关人士表示，韩国总统文在寅最早将于7月份进行内阁改组。
据报道，青瓦台拟提名民政首席秘书曹国为法务部长官，并正在对其进行评价。国务总理李洛渊和国土部长官金贤美将被留任，外交部长官康京和尚未做出决定。
此外，准备参加2020年度国会议员选举的部长级官员将成为人事调动对象。其中，教育部、女性家族部、农林部、科学技术信息通信部等6到7位部长级官员将被调动。
考虑到2020年度韩国国会议员的选举日程，人事调动将在2019年9月举行的国会会议前进行，内阁改组最早将于7月份完成。
据悉，在野党自由韩国党对曹国调任法务部长官表示强烈反对。
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