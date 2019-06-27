中国代表表示不应人为加快安理会改革进程

新华社联合国6月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表马朝旭25日表示，人为加快安理会改革进程、设定安改时限，仓促启动具体案文谈判，只会加剧各方对立，破坏多年来的努力和成果，无助于安改进程的健康发展，也不符合广大会员国根本利益。

第73届联大当天一致通过了简短、技术性的口头决定，将安理会改革政府间谈判过渡至下届联大。马朝旭说，中国对此表示欢迎。当前，各方对安改总体方向和思路仍然存在巨大原则性分歧，没有任何改革思路或具体方案能得到会员国广泛支持，这是我们不得不面对的客观现实。

马朝旭表示，在各方共同努力下，本届政府间谈判取得积极进展，政府间谈判成功举行五次会议。广大会员国就各自立场做了澄清和推介，进行了互动对话，进一步明确了改革应优先增加发展中国家、特别是非洲国家在安理会的代表性和发言权，优先增加中小国家参与安理会工作的机会。各方还就地区席位与加强地区代表性的关系、体现公平地域分配原则、安理会工作方法以及安理会同联大的关系等提出很多建设性意见，增进了相互理解和信任。

马朝旭强调，联大第62/557号决定明确指出，政府间谈判是安理会改革的主渠道，政府间谈判坚持会员国主导原则，政府间谈判的基础是全体会员国的立场、主张和建议。中方愿同各方按照联大第62/557号决定授权，坚持会员国主导和“一揽子解决”思路，在政府间谈判平台上继续开展耐心、广泛协商，不断积累共识。中方呼吁各国都展现政治意愿，积极、建设性参与下届联大政府间谈判，共同推动政府间谈判朝着凝聚最广泛共识、符合全体会员国共同利益和联合国长远利益的方向发展。

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