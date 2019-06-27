坚持多边主义 完善全球治理

人民网北京6月26日电（记者 曲颂 颜欢 张矜若）6月26日，2019年第一场金砖国家智库国际研讨会在北京举行。本次会议的主题为“全球治理与多边主义”， 来自金砖五国的智库学者就“金砖国家如何在单边主义抬头的趋势下捍卫多边主义”、“金砖国家在全球发展治理中的责任与作用”、“金砖国家如何引领全球经贸体系规则重塑”、“在新工业革命背景下，金砖国家在全球治理新疆域中的作为”等四个分议题进行了深入研讨。国务院发展研究中心隆国强副主任出席开幕式并作主旨演讲。中共中央对外联络部研究室主任、金砖国家智库合作中方理事会秘书长栾建章，北京第二外国语学院党委副书记、校长计金标出席开幕式并致辞。

隆国强表示，全球治理体系是一个非常丰富而庞杂的体系，现有体系是在逐步演进和不断完善中发展起来的，当下正进入加速变革的新阶段。全球治理规则的制定既要充分体现成员之间的平等，也要兼顾发达国家和广大发展中国家的利益，找准南北共同点。现有的多边贸易体系为促进世界繁荣、维护世界和平作出了重要贡献。也要看到，随着新兴市场国家和发展中国家在全球贸易投资中的地位不断提升，新的技术不断催生新的经贸活动，现有的多边贸易规则确实需要改革以适应形势变化。对此，各国应站在提高运行效率和维护权威性的角度看待WTO改革，增强多边贸易规则体系效率。金砖国家是新兴市场国家和发展中国家代表，可以将WTO改革作为金砖国家合作的新领域，共同开展研究。

栾建章表示，本次研讨会恰逢习近平外交思想在对外工作的指导地位确立一周年，金砖国家领导人非正式会晤即将在大阪召开，具有特殊重要的意义。“坚持以公平正义为理念引领全球治理变革”既是习近平外交思想的重要内容，也是金砖国家完善全球治理的重要共识。但目前全球治理体系与国际形势变化的不适应、不对称前所未有，造成日益严峻的治理赤字，突出表现为改革赤字、规则赤字、责任赤字等现实问题。为改变这种局面，我们应秉持共商共建共享的原则推动国际治理体系变革。在这一过程中，金砖国家应加强团结合作，共同捍卫多边主义，共同推进国际关系民主化，共同发出更多“金砖声音”、提出更多“金砖方案”，也希望金砖智库为此贡献更多智慧。

巴西帕拉州联邦大学经济系副教授普蒂认为，在世界各地发展都受到单边主义困扰的形势下，金砖作为一个非常重要和必要的国际经济合作机制，非常具有包容性，能够促进一个更加公平、更加公正、更加可持续发展的全球格局的构建。以共同发展促进各自国家发展，金砖机制是一个非常好的典范。

印度观察家基金会杰出研究员维斯瓦纳坦表示，金砖峰会将建立全球治理体系作为自身重要任务之一。五个发展中国家在全球化过程当中取得非常重要的成绩，并且正在为建立新的全球治理体系努力。全球治理最简单的定义就是：通过一种自愿的、合作的形式管理跨国关系。为保证自愿合作，必须保证最广泛的参与。

南非福特哈尔大学公共管理教授塔哈提指出，金砖应该从服务人民的角度出发，建立对抗腐败团队、提升经济效率、聚焦发展。在全球化语境中，金砖国家必须变成一种学习型的组织来建立包容性的发展，从金砖成员国人民利益和全球人民的利益出发。

俄罗科学院经济所俄罗斯外交政策中心主任舒梅列夫表示，很多学者都看到，整个人类社会需要一种新的发展模式。在金砖体系内，分析中国的相关经验非常重要。中国有自己发展模式，并且取得了成功，可以为许多发展中国家，甚至一些西方国家提供借鉴。

中外学者一致认为，金砖国家都有在全球治理中发挥更大作用的共同愿望，应共同倡导独立、公正、透明的全球治理原则，加强同其它新兴市场国家、发展中国家和国际组织的合作，共同反对保护主义、单边主义、霸凌主义，维护开放型世界经济体系，引导全球治理进程，维护新兴市场国家和发展中国家利益。

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