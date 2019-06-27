安倍称养老金问题或影响选举 将就修宪问信于民

中新网6月27日电 据日本共同社报道，当地时间26日，日本首相安倍晋三就估算晚年需要2000万日元(约合人民币128万元)存款的金融厅金融审议会报告称，“可能会对参院选举造成影响”。他还表示，将在参院选举中就是否讨论修宪问题问信于民。

报道称，日本政府26日宣布，将于7月21日进行参议院选举，针对其中半数席次进行改选。

在参议院选举中，预定于10月实施的上调消费税是否妥当、因“晚年资金2000万日元问题”浮出水面的养老金制度问题、安倍政府中的“修宪势力”能否维持所需的三分之二以上议席等，都将成为焦点。

安倍26日在例行国会闭幕后召开记者会。安倍称，面向7月21日的投计票，“将切实主张具体的政策”。鉴于在野党把养老金问题作为参院选举的争论点，他表示，“并无具体对策，只是煽动不安的不负责任的讨论绝不可以有”。

安倍表示，“视政策情况，增加养老金具有充分可能”。他还强调，将通过经济增长稳定地运营养老金制度。

据报道，安倍还就修宪点名立宪民主党和共产党，指责称，“部分在野党不出席审议”，明确表示将在参院选举中就“不进行讨论真的好吗”问信于民。他还表示有意在选战中向在野党呼吁讨论。

考虑到10月的消费税增税，安倍称，“对于经济下行风险，将毫不犹豫地采取灵活且万无一失的对策”。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)