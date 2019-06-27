专家呼吁大国携手应对全球经济治理困境

图为研讨会现场（人大重阳供图）

人民网北京6月26日电（刘叶婷）6月28日至29日，二十国集团（G20）领导人第十四次峰会将在日本大阪召开。在当前全球局势发生显著变化、全球治理正在经历深刻转型的背景下，作为国际经济合作首要论坛的G20能否继续引领世界经济增长备受外界关注。

日前，“G20大阪峰会与中国利益”主题研讨会暨《G20机制20年：演进、困境与中国应对》报告发布会在北京举行。会议由中国人民大学重阳金融研究院、《现代国际关系》杂志主办，中国人民大学全球治理研究中心、中美人文交流研究中心承办。

《G20机制20年：演进、困境与中国应对》（下称《报告》）在近两年来对美国、欧盟、日本、印度等G20国家以及伊朗、巴基斯坦等非G20重要国家进行密集调研的基础上，首先分阶段回溯G20机制成立20年来所取得的成就，重点评估2008年G20升级为峰会后的机制化建设与演进逻辑，然后研讨近两年来G20机制所遭遇的最新困境，重点考察杭州共识的国际接受度与所面临的最新挑战，最后就如何延续“杭州共识”，并进一步优化G20架构、推进全球治理改革提出新的中国思路。

《报告》称，作为国际社会应对 2008 年全球经济危机的制度性产物，G20 峰会机制在过去 11 年中为全球经济金融的发展与改革提供了新的动力。然而，在G20 机制自身固有缺陷、当前全球经济低迷、贸易保护主义泛滥、民粹主义盛行等因素的共同作用下，机制本身以及包括中国在内的全球治理主体都面临新挑战。

《报告》指出，作为推动 G20 落实“杭州共识”最重要的行为主体，中国尽管通过该平台积极参与全球治理，积累经验并取得成效。然而，在最近三年的全球治理实践中，“杭州共识”在加强各国政策协调、创新增长方式、改革经济金融治理机构、促进贸易和投资便利化、推动包容和联动式发展等领域的努力也遭到了一定阻力。西方老牌发达国家在全球治理的经验、资源、手段上仍明显优先于中国。这导致中国通过 G20 杭州峰会对全球治理体系贡献的增量改革面临被西方大国“开倒车”、污名化、边缘化的风险。

针对“中国方案”面临的挑战，《报告》也提出了建议和思考。《报告》指出，从中短期来看，中国应借助 G20 峰会促进大国协调；以 G20 峰会为平台占据国际道义制高点，推动国际制度和国际组织改革；应高度重视 G20 配套活动，以打造更加丰满、立体的国际形象；应借助“一带一路”、亚投行等政策抓手落实“杭州共识”，不断扩大国际社会的接受度，并在促进“五通”的共同实践中加以打磨、完善。从中长期来看，未来5至10年将是全球治理“中国方案”全面推进、开花结果的十年。首先，中国应针对世界大国实力消长与全球治理架构的现实，确立更加符合实际的全球治理目标和战略预期；适度调整对 G20 的认知与心态，在全球治理中聚焦力所能及的重点领域。其次，中国应借助金砖国家、上海合作组织等多边架构，加强与新兴经济体在国际经济金融治理领域的协调协作。再者，在国际金融领域，中国应审慎应对并利用当前的世界经济“美元退潮期”。

研讨会上，围绕G20的现状和未来以及即将召开的G20大阪峰会，与会专家进行了专题演讲和讨论。

人大重阳执行院长王文在致辞中表示，G20是中国发展过程中的一个成人礼。2016年杭州峰会后，中国开始站在全球舞台的中央，作为负责任大国深度参与到全球治理中。

前外交部副部长、人大重阳高级研究员、全球治理研究中心主任何亚非指出，这些年世界各国所产生的裂痕不断扩大，大国合作的共识在减少，合作的意愿也在降低，大国的相互猜忌、相互博弈、竞争在增大，地缘政治、地缘经济的矛盾被激化。这些国际关系的复杂化、敏感化或者危机化都削弱了G20正常运作的基础。但是不管国际风云如何变化，大国关系如何纠缠，全球治理如何困难，中国都需要坚持不懈，克服阻力，努力扶持推动G20，成为全球经济治理的首要平台。他也希望美国能够承担起全球大国的责任，与中国继续携手推动G20，让全球治理真正进入顺利的轨道。

张燕玲从世界经济治理体系的建立和发展变迁的脉络讲起。她说，美国退出《巴黎协议》，威胁退出WTO，带头挑起贸易战，实际上是把他们对G20的承诺放置一边。我们要抓住大阪峰会的机会，拿出中国的胸怀和智慧，力促各国遵守G20达成的共识，同时呼吁各国共同遵守G20承诺，维护G20信誉，这有助于恢复世界经济治理的秩序，推动全球经济持续增长。

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