尼日利亚奥贡广东自贸区积极参与当地建设广受赞誉

奥贡广东自贸区外景（图片来源《独立报》）

人民网阿布贾6月27日电（记者 姜宣） 近日，尼日利亚《卫报》、《独立报》、《论坛报》、《领航报》等多家主流媒体连续报道称，奥贡广东自贸区积极参与当地经济建设，为当地人提供工作与技能培训等，受到了政府与民众的高度评价。

《卫报》称，奥贡广东自贸区自成立以来,一直积极履行社会责任，参与尼日利亚经济建设。近期，自贸区所属当地社区长者还专门向驻首都阿布贾的联邦议会记者发出联名信，赞扬中国投资为当地所做的贡献。来信称，中国投资者不仅为当地经济带来了许多发展，同时为当地民众提供了大量工作机会，甚至出资选送当地年轻人到中国进行技能培训。

《领导者报》援引奥贡广东自贸区总经理助理车伟的话称，自贸区在促进国家快速工业化和吸引外国投资方面非常重要，过去8年以来自贸区的良好运作便是有力佐证，目前自贸区正着手扩大建设，以便能够容纳更多投资者。

据了解，奥贡广东自贸区是首批八个获得中国政府批准的境外经贸自由贸易区之一，我国首批落户非洲的国家级对外经济自由贸易区。自贸区位于尼日利亚奥贡州，紧靠尼日利亚经济中心拉各斯，总体规划面积100平方公里，合作期99年。

目前入园企业已建成投产30余家，包括和旺包装、旺康陶瓷、中国玻璃、太阳陶瓷等企业，涉及包装、玻璃、陶瓷、家具、电器、假发、五金等众多产业。

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