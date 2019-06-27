避而不谈巴勒斯坦核心诉求 “世纪协议”巴林遇冷

美国与巴林合办的“和平促繁荣”经济研讨会25日至26日在巴林首都麦纳麦举行，美国借机推出解决巴勒斯坦与以色列问题的所谓“世纪协议”经济方案，避而不谈涉及巴方核心诉求的政治方案。

巴勒斯坦抵制会议，以色列没有派遣政府官员与会，多数阿拉伯国家代表团没有由高级别官员领衔。同时，与会阿拉伯国家重申一贯立场，即以1967年第三次中东战争以前的边界为依据建立独立的巴勒斯坦国。

【鼓吹“先决条件”】

美国总统唐纳德·特朗普的女婿、总统高级顾问贾里德·库什纳25日在会议上发言，说巴林经济研讨会为巴勒斯坦举办，美国方案只要得到正确执行，能够为巴勒斯坦带来更好的未来。

库什纳是“世纪协议”主要起草者之一。他承认，巴以问题政治解决方案是经济方案取得成功的关键，但就今后经济道路达成一致，是打破长久政治僵局的“必要先决条件”。

特朗普就任后开始酝酿所谓“世纪协议”，以推动实现巴以和平。不过，美国在巴林经济研讨会上仅推介经济方案，政治方案内容预期今年秋季发布。

经济方案目标包括在今后10年促成对巴勒斯坦投资超过500亿美元和创造超过100万个就业岗位。

美国媒体报道，美国政府有意分阶段推出经济方案和政治方案，以免遭到更多反对。从媒体报道的政治方案内容看，美方企图以金钱为杠杆，撬动巴勒斯坦放弃某些政治诉求。

【挨批“不切实际”】

巴勒斯坦方面认定美国经济方案没有意义。这一方案只字未提巴方核心关切，即边界问题、耶路撒冷地位问题和巴勒斯坦难民问题。

不少前外交官和曾参与中东和平进程的人士认为，美国最新方案没有能对巴以双方关切予以明确表述，不切实际。

巴勒斯坦民众25日在约旦河西岸和加沙地带等多地举行大规模示威，抗议巴林经济研讨会和“世纪协议”，呼喊“巴勒斯坦不可以贱卖”等口号。

医师赛义德·贾德巴接受美联社记者采访时说：“我们不要钱。我们渴望的不是面包，是尊严。”

鉴于政治方案内容没有公开，不清楚特朗普是否会放弃“两国方案”，即建立以1967年第三次中东战争以前的边界为依据、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，与以色列和平共处。这一方案获得多项联合国决议支持。

【巴以冷眼相对】

巴勒斯坦拒绝出席巴林经济研讨会，以色列没有派出政府官员，多数阿拉伯国家没有派遣高级别官员与会。

美联社报道，阿拉伯国家参会代表都重申对巴勒斯坦的支持，要求以1967年第三次中东战争以前边界为依据实现巴勒斯坦建国。

沙特阿拉伯是美国在中东地区重要盟友，是少数几个派遣外交大臣与会的国家之一。沙特重申，依旧致力于推动以1967年第三次中东战争以前边界建立巴勒斯坦国。

埃及和约旦是仅有的两个与以色列签署和平协议的阿拉伯国家，派出中等级别官员与会，立场与沙特一致。

与沙特交好的巴林因与美国合办经济研讨会招致批评。巴林辩解，说研讨会的出发点是支持“巴勒斯坦兄弟”。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)