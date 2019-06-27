方式有分歧 美代理防长难拉北约盟友“站队”

美国代理国防部长马克·埃斯珀25日表达就美国与伊朗局势寻求北大西洋公约组织盟友支持的意愿，称美国致力于避免与伊朗冲突，希望“打开外交大门”。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼同一天声明，伊方将中止履行伊朗核问题全面协议更多条款，不会在任何条件下重新磋商这份协议。

【美国拉盟友】

埃斯珀25日前往比利时布鲁塞尔，准备出席26日举行的北约防长会议。这是他首次以美国代理防长身份出访。

埃斯珀说，他想告诉北约盟友，美国不寻求与伊朗开战，希望与盟友一道努力，让伊朗重返谈判桌。

依照他的说法，美方希望北约盟友“针对伊朗的地区活动与美方一道表达担忧和愤怒，继而支持美方认为有助于避免冲突的行动”，“我们试图要做的、想做的，是关闭冲突大门，打开外交大门”。

美伊关系持续紧张，近期因为伊方击落美方无人驾驶侦察机、美方据信对伊方发起网络攻击等事件而加剧。美联社报道，欧洲领导人就美国对伊朗采取的极限施压方式“不感冒”，埃斯珀这次想要说服北约盟友难免“碰钉子”。

埃斯珀赴布鲁塞尔同一天，美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体“推特”发布文字称，如果伊朗攻击“美国的任何东西”，伊朗的一部分将被“摧毁”。特朗普对伊朗的姿态招致美国联邦参议员、民主党总统竞选人伊丽莎白·沃伦批评。

沃伦说，特朗普制造的危机把美国推向战争边缘，让中东地区变得更加危险。她呼吁美国与盟友一道努力，借助外交途径化解美伊紧张局势。

【伊朗表立场】

伊朗总统鲁哈尼25日与法国总统埃马纽埃尔·马克龙通电话时说，增加对伊方的制裁压力表明美方无意解决问题。

鲁哈尼所说增加制裁压力，指美方前一天宣布对伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊以及多名高级军官施行经济制裁。

他说，如果伊朗核问题全面协议欧洲签署国无法在60天期限内就保护伊朗利益拿出更好方案，伊方将不再履行这份协议更多条款。

伊朗2015年7月与美国等六国达成伊核协议，承诺限制核计划，换取国际社会解除对它的制裁。美国单方面退出伊核协议一周年之际，鲁哈尼今年5月宣布中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。同时，伊朗拟在60天内与伊核协议其他签署国磋商伊方权益；若诉求落空，伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。

鲁哈尼表明立场，声明伊朗不会在任何条件下“重谈”伊核协议。

“（伊核）协议历经两年谈判达成，”他说，“（伊方）不可能就这样一份协议再次谈判。”（闫洁）（新华社专特稿）

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