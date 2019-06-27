美国提对伊朗“全选项” 俄罗斯呼吁“克制”

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿25日告诉媒体记者，如果伊朗不再遵守2015年与六方签署的核问题全面协议关联浓缩铀储量的条款，美方立场是“所有选项摆在桌上”，即不排除动武可能。

俄罗斯分管国家安全的高级官员尼古拉·帕特鲁舍夫同一天呼吁美国和以色列保持“克制”。

【摆选项】

美国、俄罗斯和以色列分管国家安全事务的高级官员当天在以色列耶路撒冷举行三方安全会议，讨论包括伊朗局势在内的地区热点议题。

会后，媒体记者提问，如果伊朗突破浓缩铀储量300公斤的限制，美方是否考虑军事打击。博尔顿回应，“伊朗无视这些限制将犯下非常严重的错误”，伊朗“应该放弃寻求可应用的核武器”。

美国一年前退出伊朗核问题全面协议，转而对伊朗恢复和追加制裁。伊朗5月说，准备放弃遵守协议中部分条款。按照伊朗的说法，27日以前，伊方低浓度浓缩铀储量将超过300公斤。

伊朗单方面设定7月7日为最后期限，要求欧洲在保护伊朗利益方面拿出更好的方案，否则伊朗将开始生产可用于武器的高浓度浓缩铀。媒体25日报道，伊方届时会放弃更多协议条款。

这次在耶路撒冷召开的安全会议由以色列看守总理本雅明·内塔尼亚胡今年2月访问俄罗斯时提议。按照他的说法，这次会议致力于实现中东稳定。

【批孤立】

俄方先前说，耶路撒冷会议旨在为化解叙利亚和整个中东地区危机找到切实可行的共同行动方案。俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫批评美以两国孤立伊朗的企图，呼吁它们对伊朗保持“克制”。

他说，俄方“不能接受”把伊朗当作“地区和平的主要威胁”或者把它与国际恐怖主义组织划等号，伊朗在叙利亚境内“打击恐怖分子和稳定当地局势方面贡献不小”。

内塔尼亚胡会前呼吁三方就从叙利亚驱除外国军事力量达成一致，明确以色列不允许伊朗在叙利亚建立永久军事存在。

叙利亚2011年陷入动荡，叙利亚政府指认以色列在南部地区支持反政府武装、加剧冲突。以色列认定伊朗在叙利亚境内部署兵力，要求伊朗撤出。按照叙利亚政府的说法，伊朗在叙利亚存在是应叙利亚政府要求，只涉及军事顾问。

耶路撒冷安全会议主题是化解叙利亚冲突，焦点是伊朗在叙利亚的军事存在。围绕叙利亚冲突，帕特鲁舍夫呼吁美以两方考虑政治解决方案。

【讽矛盾】

美伊紧张关系近期持续紧张，因伊方击落美方无人机、美方据信对伊方发起网络攻击等事件而加剧。

美国总统唐纳德·特朗普24日签署行政令，对伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊以及多名高级军官施加经济制裁。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼25日发表电视讲话，称美方决定“蛮横、愚蠢”，意味着白宫对伊方制裁努力的“某种失败”。

美国财政部长史蒂文·姆努钦先前说，制裁将冻结“数百亿美元”伊方资产，同时披露特朗普要求本周晚些时候制裁伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫。

鲁哈尼问道：“制裁外交部长的同时，你们还要求对话？”

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维说，美方最新制裁意味伊方与美国政府的外交途径“永久关闭”。（田野）（新华社专特稿）

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