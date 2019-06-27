一个月内第二次 日部署“宙斯盾”调查报告再出错

日本防卫大臣岩屋毅25日确认，防卫省围绕陆基“宙斯盾”导弹防御系统部署候选地的调查报告出现“笔误”，但不影响调查结果。

这是岩屋毅一个月内第二次承认陆基“宙斯盾”部署地调查报告出错。

【不碍事？】

防卫省先前发布一份认定秋田县适合部署“宙斯盾”的报告，其中涉及这一导弹防御系统对周围电波影响的数据出错。

共同社报道，防卫省人员依据委托企业调查所获结果把有关电波强度的数值抄写到报告中，出现两处错误，其中一个实为“0.0083”的数值错写成“0.0038”。

日本政府2017年12月通过内阁决议，正式决定从美国引进两套陆基“宙斯盾”导弹防御系统，计划2023年前后投入使用，声称用于应对来自朝鲜的导弹威胁。

防卫省打算把位于秋田县的陆上自卫队新屋演习场作为候选地之一，招致当地居民反对。秋田县能代市议会25日召开全体会议，表决通过请愿书，要求撤销新屋演习场部署“宙斯盾”计划。

岩屋毅25日告诉媒体记者，出错的数值对认定是否适合部署“宙斯盾”没有影响，但声称“即使写错，也是无法容忍的失误。将全力挽回信任”。

【重复错】

除位于秋田县的陆上自卫队新屋演习场，另一套陆基“宙斯盾”候选部署地位于山口县一处陆上自卫队演习场。

共同社25日报道，在向山口县所作说明资料中，防卫省对高地海拔的考察结果出现错误。类似情况同样出现在秋田县选址考察结果报告中。

防卫省5月向秋田县告知选址考察结果，认定新屋演习场合适。只是，秋田县媒体随即指出考察结果明显有误。防卫省根据山体高度，计算另外19处候选地的“仰角”，与其中9处相关的数据大于实际、即陡峭得多。山体仰角过大，容易遮挡雷达信号，影响反导系统运行。

防卫省承认，山体仰角是根据谷歌地图数据计算，没有注意计算所用地图的“高度”和“距离”比例尺不同。按照共同社的说法，这是“低级错误”。岩屋毅本月17日向秋田县知事佐竹敬久当面道歉。

防卫省接二连三就“宙斯盾”部署调查结果出错触发自由民主党人士担忧陆基“宙斯盾”部署计划受影响，甚至可能拖累这一执政党的国会参议院选举选情。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)