马达加斯加一体育场外发生踩踏事故15人死亡

新华社塔那那利佛6月26日电（记者文浩）马达加斯加首都塔那那利佛市中心一体育场外26日发生踩踏事故。马达加斯加宪兵国务秘书里夏尔·拉瓦卢马纳纳当晚证实，事故已造成15人死亡、75人受伤。
马达加斯加当天下午在塔那那利佛市中心马哈马西纳体育场举行国庆日庆祝活动，17时左右，场外部分民众受邀进入体育场，导致场外人群瞬间涌向体育场入口处并发生踩踏事故。
马达加斯加总统拉乔利纳当晚向踩踏事故死难者表示哀悼。
这是马哈马西纳体育场一年来发生的第二起踩踏事故。2018年9月9日，马哈马西纳体育场举行一场足球赛，因球迷在体育场入口处拥挤而发生踩踏事故，造成1人死亡、47人受伤。
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