亨特谈“脱欧” 主打“性格牌” 自称“值得信任”

英国执政党保守党党首暨下任首相候选人杰里米·亨特在25日播出的专访中强调，新首相的性格是英国能否与欧洲联盟重新达成“脱欧”协议的关键。

亨特自称“值得信任”，避免指认竞争对手鲍里斯·约翰逊“不值得信任”。

他阐释的“脱欧”方案与约翰逊类似，最大不同是认为10月31日并非“脱欧”大限。

【谈“信任”】

英国广播公司25日播出政治新闻编辑劳拉·库恩斯伯格对亨特的独家专访。这名现任外交大臣强调，人们先前大多谈论“如何”与欧盟谈判新“脱欧”协议，实际由“谁”主导谈判同样关键。

他认为，应该让保守党的政治盟友北爱尔兰民主统一党、保守党内强硬“疑欧派”“欧洲研究组织”以及苏格兰和威尔士地区保守党的代表加入谈判团队，以便让欧盟确信，新谈成的“脱欧”协议能获英国议会批准。

亨特同时强调，新首相直接主管谈判，必须既受欧盟信赖，又能坚守立场。他自称“值得信任”，自信依靠过往从商和谈判经验能谈成协议。

作为进入党首选举“决胜轮”的两名候选人之一，亨特拒绝指认竞争对手约翰逊“不值得信任”，说“绝不会对同僚作此议论”。

他说，如果约翰逊出任首相，他“会尽全力辅佐”约翰逊取得成功，“希望他也能为我这样做”。

英国媒体先前推断，鉴于约翰逊优势太明显，不少人奋力投身党首选举，只是想在新政府中争得好职位。

【假期限】

亨特在专访中承认，他的“脱欧”方案与约翰逊类似，同样认为应取消现有“脱欧”协议中具有争议性的“备份安排”，转而以技术方案解决爱尔兰与英国北爱地区的“硬边界”问题。

亨特进一步解释，他与欧盟领导人谈及取消“备份安排”时，对方要求英方提出替代方案。欧盟方面先前在谈判中“看衰”技术方案，其实含有想与英国维持尽可能紧密经贸关系的“私心”，原因在于，把英国留在关税同盟内对欧盟而言是最优结果。

亨特与约翰逊主张的最大不同，是前者认为10月31日尽管是法定“脱欧”期限，却并非最终大限。英方很快就能判定能否谈成新协议；如果一份更好的协议可以达成，只是完成必要流程的时间不够，则“脱欧”可以适度延期；如果认定新协议前景黯淡，亨特认同把“无协议脱欧”作为“最后手段”。

亨特说，承诺必须如期“脱欧”更可能把保守党拖入议会提前选举，同时可能让反对党工党上台。

约翰逊25日早些时候致信亨特，要求后者阐明是否会承诺如期“脱欧”。

【难破局】

约翰逊24日至25日接受多家媒体采访，阐释自己的“脱欧”方案。英国《泰晤士报》26日报道，他的新想法在欧盟遇冷，一些欧盟国家外交官嘲讽他的方案“脱离现实”。

约翰逊希望欧盟同意在英国“脱欧”后新设“执行期”，其间即便英国“无协议脱欧”，英欧双方仍维持互免关税现状，直至新贸易协议谈妥。

一名不愿公开姓名的外国官员说，认为在英国撕毁辛苦谈好的现有协议后欧盟还能同意给个“执行期”，“老实说很荒谬”。

约翰逊和亨特不惜以“无协议脱欧”为谈判手段，遭遇保守党“留欧派”议员质疑。他们中一些人公开支持约翰逊，但私下说，议会在阻拦英国“无协议脱欧”方面“并非无能为力”。

《泰晤士报》委托舆观调查公司作的民意调查显示，英国民众对“脱欧”方向依然两极化。1680名调查对象中，大约43%愿“留欧”，28%愿“无协议脱欧”。把现有“脱欧”协议作为首选的人占13%，另有16%首选让英国以更软方式“脱欧”。

认为“无协议脱欧”将重创英国经济的说法“夸张或无中生有”或者认为“无协议脱欧”不会让自己生活更糟的人各占36%。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)