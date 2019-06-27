社评：蓬佩奥，国际外交舞台的恶意投毒者

“美国外交四面出击搅乱世界”“美外交患上‘精神分裂症’”“美国‘恐吓战术’难得逞”……一段时间以来，国际舆论对美国外交恶评不断，国际外交界感叹“苦美久矣”。作为美国外交的“操盘手”，国务卿蓬佩奥对美国外交“光辉形象”的塑造可谓“居功至伟”，他在把混乱、对抗、敌意释放到全世界，成为了一名国际外交舞台上恶意的“投毒者”。

说他是“投毒者”，是因为他的所作所为不断背离国际外交的许多基本原则、突破底线，他把中情局最邪恶的斗争手段当作外交工具使用，这是对人类主要外交管道贻害无穷的毒化。一个对黑道老大手腕充满陶醉的人主持全球最强大的外交力量，并且呼风唤雨，想想他会造成什么样颠覆性的破坏吧。

近来，蓬佩奥在对华外交方向用“中情局方式”泼出一盆又一盆脏水，把兜售“中国威胁论”推向极致。从蓄意攻击我涉疆政策到抹黑“一带一路”倡议，从污蔑中国人权状况到煽动多方封堵华为，他的逻辑完全是政治流氓的那一套：谎话说一千遍就是真理，音量高几倍变成真理就更快。

与上世纪与中国人民为敌的“冷战骑士”杜勒斯国务卿相比，蓬佩奥似乎要“青出于蓝”了。他像是很想把中美关系搞成新冷战，并努力要把自己的名字刻到21世纪最大冲突“里程碑”的最上端。他的荣辱观已经畸形，如果能够把中美这一全球最具规模的双边关系从合作生生扭成对抗，为此充当“首席恶人”，他将骄傲不已。

蓬佩奥在外交舞台上的恶劣表现还是“多元的”，善于针对不同对象使用各种明枪和暗器。对俄罗斯、伊朗、朝鲜、委内瑞拉这些美国的“对手”“敌手”国家，制裁、挑拨、颠覆、构陷等种种手段都使将起来;对美国的盟友与准盟友，蓬佩奥也毫不客气，通过恐吓和威逼将“美国优先”强加给它们。

除了胁迫盟国远离华为设备，蓬佩奥为阻止欧俄“北溪-2”天然气管道项目，搅黄土耳其、印度购买俄罗斯武器，到处打恶毒的楔子。他甚至把“玩阴的”用到华盛顿最亲密盟友英国头上。媒体前不久披露的录音显示，蓬佩奥说要干涉英国内政，阻止英国工党领袖杰里米·科尔宾当选英国首相。为了一己之私，对盟友也可以捅刀施咒，外交的德早已被蓬佩奥投进垃圾箱，而且丢掉的是“不可回收”的那部分。

外交是什么？外交是沟通的艺术，是协商的艺术，外交官所作所为不仅体现个人的学养与素质，更事关国家的尊严与体面。即便从注重实力的西方外交传统来说，从黎塞留到梅特涅，从富兰克林到基辛格，一代代西方外交家构建起后来影响了全球外交的传统，给疾风暴雨的地缘政治纷争留下了一些宝贵的弹性和妥协空间。

蓬佩奥的所作所为严重冲击了被当成人类正资产的外交范式，把他个人丑陋的东西拿到国际外交舞台上放大、裂变，产生国际政治层面的严重破坏性。随着他主持美国外交时间的延长，清除他的流毒注定将成为国际社会一件昂贵的事情。

人们不禁会问：蓬佩奥这样做的目的是什么呢？我们认为，一是蓬佩奥想要逞能，用彻底搅乱国际关系的现有格局，让美国借助霸权实力收取黑道一般的利益来显示他这个国务卿与众不同。二是这个人很可能有更大的政治野心，他想要给美国外交深深打上他的个人烙印，建立起他不同于特朗普政府一般阁员的特殊影响力，为他日后实现更大“政治抱负”铺路。

当然，这个人还有更加“实际”的一面。蓬佩奥与军火商系统过从甚密，他如今坐上美国外交头把交椅，要比一般政客给军火商们更多真金白银的回馈，那么在全球范围内制造紧张，搞乱中东，渲染各种威胁论都非常有利于拉动军工交易，这里面就一个字——钱。美国的政治对集团利益的服务就是这么公然、直接，明目张胆。

蓬佩奥已经成为国际社会的公害，他作为毒性的污染源已经流进了江河，美国如果能够拦阻他的恶性扩散，将是对人类的贡献。如果美国拦不住他，那么世界将在未来被迫开展大范围的治理污染。国际外交界会减少不幸还是更加不幸，世界公众将拭目以待。

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)