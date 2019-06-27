一年多来，中方在中美经贸摩擦这场复杂斗争中有理有利有节，坚定沉着应对，激励着中国人民众志成城应对挑战，自信地做好自己的事情；激荡起世界各国反对单边主义、保护主义、强权政治，支持多边主义、自由贸易、合作共赢的浩然之气。

与此同时，在舆论场中出现极个别“中国打不赢”“早投降早好”等恐美媚美杂音，成为一种奇葩式的存在。这些杂音固然荒诞不经，但在一番对特定专业领域话题的选择性操弄之后，也被包装成貌似理性的利益得失分析、“如鲠在喉”“不得不说”的“良心话”。

细细看来，这些奇葩言论有的对中国发展成就和捍卫自身利益的能力视而不见，有的对支持全球化、反对霸权主义的世界主流声音充耳不闻，还有的眼不花耳不背，却出于对既得利益的精致考量，主张满足美方的无理要求以换取相安无事、闷声发财。这些奇葩声音显然无法撼动中国人民应对挑战的信心，但其中所透露出的对国家核心利益、人民根本利益的虚无主义情绪，却是“美国优先”主张者、霸权主义推行者所喜闻乐见的。

2000多年前，先贤孟子就曾戳穿这种“能屈能伸”的伪智者面目。孟子对“枉尺直寻”（以小代价换取大利益）逻辑的批判，于今日依然适用。在中美贸易战中以降求和，实为伤害中华民族根本利益的“枉寻直尺”。因为，即使满足美方当前的无理要求，也改变不了美国一些人遏制中国发展的战略心态。

所谓“退一步海阔天空”，是君子之间才会产生的化学反应。应对笃信“丛林规则”的极限施压者，中国人民靠的是不怕鬼、不信邪、敢于斗争、敢于胜利的勇气。在中国已成为全球第二大经济体和最重要增长引擎的今天，中国人有什么理由心慌气短，有什么理由不昂首自信？

从中美经贸摩擦的影响来看，美国“速胜”已成泡影，中国经济发展韧性十足。美国一些人鼓吹加征关税能给美国带来数百亿美元收入，事实恰恰相反。受美国单方面升级贸易摩擦影响，美国的产品竞争优势下降，企业预期不稳，正常经营活动受到干扰。根据中国海关总署近日发布的数据，1至5月，中国自美国进口495.7亿美元，同比下降29.6%，这是今年以来连续5个月下降。根据美方自己的统计，去年，受贸易限制措施影响，美国货物贸易逆差增长了10.4%，美国对中国大豆出口下降了50%，美国对中国的汽车出口也下降了20%以上。双方数据清楚说明，贸易战没有赢家，美国并不例外。实际上，美方加征关税的成本几乎都落在了美国进口商、零售商和消费者身上。

从世界经济政治发展大势看，中国合作共赢的主张深入人心，是得道多助的一方；美国对国际规则“合则用、不合则弃”，是失道寡助的一方。在数十年全球化进程中，美国作为多边贸易体制的主要创建者和主导者，并建立起以跨国公司为主导的全球价值链，在全球市场特别是中国市场获得了巨大利益。如今，美国却为了保持世界领先地位、保证一家独大，甚至不惜动用国家行政力量，以各种“莫须有”的罪名，打压别国科技企业。国际主流舆论早已揭穿美国发起贸易战来打压他国的伎俩，指出美国试图用加征关税来建立不公平的谈判机制，以国家安全为借口来扭曲竞争关系。

种瓜得瓜，种豆得豆。搞单边主义、保护主义和贸易霸凌主义，使美国在国际社会日益陷入道义孤立。在各国经济相互依存的全球化时代，美国频频极限施压，不仅伤害中国，也伤害世界。正如刚果劳动党常务书记恩丹加·马康达所言，美国挑起的对华经贸摩擦不仅针对中国，更是向全人类“开战”。“美国优先”政策将使美国在国际社会中陷于孤立。

叫嚣遏制中国的白宫前首席战略顾问班农曾幻想，“贸易战的最终结果将重新洗牌全球的创新链、生产链、供应链，使全球重新围绕在以美国为中心的热爱自由的国家周围”。这一狂言与个别恐美者“如果中国惹怒了美国，那全世界都不带中国玩了”的“担心”一样，脱离了常识，甚至是一种焦虑症妄想。

大道之行也，天下为公。在和平、发展、合作、共赢的时代潮流面前，被边缘化的只会是违背潮流的一方。国际社会坚信，美国发动贸易战终究无法阻碍中国发展。霸权主义和强权政治一时翻云覆雨，只会激发各国推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)