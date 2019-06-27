也门南部一天然气管道遭爆炸袭击被关闭

新华社科威特城6月26日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门政府官员26日说，也门南部舍卜沃省一处天然气管道当天遭武装分子袭击并发生爆炸，部分管道损毁，随后被关闭。这是该省本月发生的第三起针对油气管道的袭击事件。
也门政府一名官员告诉新华社记者，一伙不明身份武装分子当天晚间使用爆炸装置袭击了舍卜沃省东南部一处天然气管道，爆炸造成部分管道损毁。事发后，此处管道被关闭。这条管道将天然气从也门中部马里卜省输送到舍卜沃省东南部一港口以供出口。
当地居民在电话中告诉记者，管道爆炸引发大火，数公里外都能看到火柱。
目前尚无任何组织宣称制造了此次袭击。
本月11日和24日，舍卜沃省东南部一处输油管道和东部一处输油管道遭武装分子爆炸袭击，部分管道损毁。也门安全部门官员认为，从作案手法看，爆炸袭击极有可能是“基地”组织阿拉伯半岛分支所为。
2009年，“基地”组织在沙特阿拉伯和也门的分支合并为“基地”组织阿拉伯半岛分支。2011年，也门国内发生动乱导致政权更迭，局势持续动荡，“基地”组织阿拉伯半岛分支趁机扩大在也门的势力范围。
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