中国人要有中国人的志气（人民论坛）

去年3月至今，美国对华贸易战“易胜”“速胜”的企图已经破灭。然而，国内极少数人的“恐美”情绪依然没有完全消散。

“恐美”心态，脱胎于过度“崇美”，是心理上的两个极端。“恐美症”与“崇美症”，都根源于近代中国的积贫积弱，根源于殖民地半殖民地的社会心理。旧中国，看到上海滩堂而皇之竖立的“华人与狗不得入内”的牌子时，有骨气的中国人会憋一肚子气，没骨气的就可能顿生自惭形秽之感，低下头悄悄躲开。历史上，面对列强侵略，有多少志士仁人抛头颅、洒热血奋起反抗，但也有一些人当汉奸、做走狗留下万世骂名。

如今的新中国与半殖民地的旧中国早已不可同日而语。新中国成立70年特别是改革开放40多年来取得的成就举世公认，即使是美国那些对华抱有敌意的人也不能不承认中国的发展成就，只不过他们硬要把这些成就说成是美国的“恩赐”。即便如此，今天中美两国的发展水平仍有很大差距，美国在经济、科技、军事等方面依然拥有明显优势。改革开放以来，我们打开国门看世界，看到了差距，绝大多数国人看来了奋起直追的志气，但也有极少数人看出的是“美国的月亮比中国的圆”，以致匍匐在地、顶礼膜拜，至今都直不起腰来。40多年来我们一直是向世界发达国家、先进水平学习的，其中美国就是我们一个重要的学习对象，“学习借鉴”成了我们的“后发优势”，我们取得的发展成就与学习借鉴分不开。这个过程中，就有极少数人当“学生”当惯了，面对“老师”的蛮横霸道不讲理，也只会低三下四、忍气吞声。

现在可以看得很清楚，美国一些人就是要借经贸摩擦遏制中国，甚至扬言把中国“打回第三世界”。在这个时候，恐惧、害怕是没有用的。近14亿中国人不可能放弃追求美好生活的权利，中国也不可能改变已经被实践证明了的正确发展道路。中国如果在霸权压力下一味退让，那就真要犯颠覆性的历史错误。上世纪90年代初，面对美国等西方国家的制裁，邓小平同志坚定地说：“中美关系要搞好，但不能怕，怕是没有用的。中国人应该有中国人的气概和志气”“你越怕，越示弱，人家劲头就越大”。小平同志这番话，是总结历史和现实得出的结论。

其实，患有“恐美症”的人真该拨开迷雾看世界。世界正面临百年未有之大变局，一大批发展中国家群体性崛起，而美国等西方国家却深陷各种麻烦、面临变革压力。现在很多国家的日子都不好过，相比之下，中国的日子算好过的。美国一些人找中国的麻烦，就是见不得我们过好日子，小心眼儿里满是“羡慕嫉妒恨”，对中国使出“围追堵截”百般手段，想把中国挡住、摁住、掐住，不让我们奔跑追梦。然而，公道自在人心，美国一系列单边主义、破坏规则、蛮横霸凌、任性胡来的行为，已经引起国际社会普遍谴责，正在尽失人心。

中国人要有中国人的志气，关键时刻，更不能做“长他人志气，灭自己威风”的事情。我们走的是正道、行的是大道，人心和道义在我们这一边。集中精力办好我们自己的事情，无论什么样的大风大浪，都打乱不了中国发展的节奏，都阻挡不了我们奔跑追梦的脚步！

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 04 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)