朱鹮文化展在大阪开幕

本报西安6月26日电 （记者龚仕建）朱鹮被重新发现的记载资料、中国地方政府第一份保护朱鹮的文件、世界各国发行的朱鹮邮票、中日韩三国关于朱鹮的文创作品以及中日韩俄4国少年儿童的朱鹮绘画作品等，这些物件一展出即吸引了世界的目光。6月26日上午，由陕西省人民政府新闻办公室牵头主办的“友好之轮 和美世界——朱鹮文化展”在日本大阪市立自然史博物馆开幕，展期至6月30日。
展品涉及档案文献、实物资料、珍贵影像、艺术作品、手稿、文创等，以中、日、韩3个国家为主，内容详实丰富，这也是中日韩朱鹮相关资料第一次共同在日本展出。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】