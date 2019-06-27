朱鹮文化展在大阪开幕

本报西安6月26日电 （记者龚仕建）朱鹮被重新发现的记载资料、中国地方政府第一份保护朱鹮的文件、世界各国发行的朱鹮邮票、中日韩三国关于朱鹮的文创作品以及中日韩俄4国少年儿童的朱鹮绘画作品等，这些物件一展出即吸引了世界的目光。6月26日上午，由陕西省人民政府新闻办公室牵头主办的“友好之轮 和美世界——朱鹮文化展”在日本大阪市立自然史博物馆开幕，展期至6月30日。

展品涉及档案文献、实物资料、珍贵影像、艺术作品、手稿、文创等，以中、日、韩3个国家为主，内容详实丰富，这也是中日韩朱鹮相关资料第一次共同在日本展出。

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)