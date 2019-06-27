中国印记照亮G20合作（望海楼）

应日本国首相安倍晋三邀请，中国国家主席习近平将于6月27日至29日赴日本大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会。习近平主席连续七次出席或主持G20峰会，为G20发展和世界经济增长贡献中国智慧和中国方案，为G20合作打上“中国印记”。

关键之时精准“把脉”。2016年中国主办G20杭州峰会，世界经济正处于2008年全球性金融危机之后最复杂、面临挑战最多元的状态。习近平主席在杭州峰会上发表重要讲话，深刻分析推动世界经济增长的主要引擎先后进入换挡期等重要因素，做出世界经济在深度调整中曲折复苏的重要论断。当前，单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序，世界经济面临的风险和不确定性明显上升。各国期待中国对当前存在的问题找准病根、开好药方。

困局之下凝聚共识。中国认为，同舟共济、合作共赢的伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富，也是各国共同应对全球性挑战的必然选择。G20各成员所面临的内外环境不同、政策导向各有侧重，在一些问题上难免存在不同看法。因此，更需要寻找各方立场的最大公约数、扩大各方利益的最大交汇点。习近平主席呼吁各方聚同化异、加强合作，保持国际社会对G20合作的信心。中国倡导构建人类命运共同体，在G20框架下推动各方本着负责任、建设性态度，合作应对事关世界经济增长前景和全球经济治理格局的重大问题，谋求共同发展。

逆流之中勇往直前。中国提出，G20应坚持共商共建共享的相处之道，加强宏观政策的协调与合作，旗帜鲜明地维护多边体制，推进贸易和投资自由化便利化，反对保护主义。同时，中国致力于推动可持续发展和包容性发展，强调实现共同发展是各国人民的普遍愿望。G20不仅属于G20成员，更属于全世界。2016年的杭州峰会就邀请了尽可能多的发展中国家与会，成为发展中国家代表性最强的一次G20峰会。

平台之上以身作则。中国作为世界第二大经济体，始终支持开放合作和互利共赢，长期以来为促进世界经济增长、完善全球治理、应对风险挑战作出了重要贡献，发挥负责任大国的建设性作用。杭州峰会就以创新发展开辟经济增长新思路，着力倡导构建开放型世界经济，力图重振贸易和投资两大增长引擎。

此次G20峰会，东道国日本和国际社会对习近平主席的出席和讲话都抱有热切期待。中方明确表示，愿为大阪峰会取得积极成果作出贡献。事实上，习近平主席近年来在国际舞台上的系列讲话紧扣形势变化，解答时代命题，引起国际社会广泛的积极反响。中国理念和中国方案具有世界意义。G20合作的“中国印记”将更加鲜明。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)