难民问题会压垮拉美吗？

“令人震惊”。对于眼下委内瑞拉的人口外流现象，英国《卫报》如此描述。

近日，联合国难民署发布了最新的《全球趋势》。报告显示，截至2018年底，全球流离失所者人数达7080万。其中，委内瑞拉等拉美国家的局势不容乐观。难民事务高级专员菲利波·格兰迪特别指出：“几年前，我们还认为拉美已经实现了相对稳定，但现在该地区已出现明显的危机。”

难民人数激增

“逃离委内瑞拉的人数现已超过400万。”英国广播公司援引联合国机构的数据称，自2015年底以来，人们逃离的速度“飙升”。

据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网6月20日报道，2018年，委内瑞拉成为寻求庇护者人数最多的国家，该国的寻求庇护者约为34.2万人。

联合国相关数据显示，在委内瑞拉的外流人口中，大约有一半前往哥伦比亚和秘鲁寻求庇护。此外，中美洲和加勒比地区的国家也接收了大量委内瑞拉难民。

然而，随着委难民危机加剧，这些难民接收国不得不采取更严厉的边境政策。6月14日，秘鲁政府发表声明表示，由于大批移民与难民集中拥入，将采取特别应急措施，要求入境秘鲁的委内瑞拉人必须持有有效的护照和签证。在此之前，委内瑞拉人只需凭身份证或是入境卡即可进入秘鲁。

“美洲大陆面临与2015年地中海地区类似的难民‘危机时刻’。”德国《国际政治与社会》杂志网站在刊文中发出警示。

对此，中国前驻委内瑞拉大使王珍态度较为乐观。“拉美有难民问题，但并不足以压垮拉美。”王珍在接受本报采访时表示，真正棘手的不是难民问题本身，而是美国以此为由，对委内瑞拉极限施压。

根源在于动乱

“委内瑞拉的政治危机和经济状况，引发了该地区历史上最大规模的难民潮之一。”阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网直言。

近年来，委内瑞拉政府与反对派斗争激烈。1月，委内瑞拉反对党成员、议会主席胡安·瓜伊多自封为“临时总统”，美国等40多个国家予以承认。为逼迫委总统马杜罗下台，美国采用经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段，对委内瑞拉不断施压。

美国《外交》杂志网站6月13日刊文指出，过去几年，委内瑞拉的国内生产总值萎缩了两位数，年通货膨胀率超过80000％，90％的人口生活在贫困之中。

值得注意的是，在委难民问题上，社会各界观点“撕裂”。据英国广播公司6月7日报道，委内瑞拉政府表示，美国制裁是造成难民潮的根源；反对派及其支持者则认为，委难民问题与政府管理不善有关。

“委内瑞拉难民问题首先是个政治问题。”王珍分析称，委内瑞拉难民问题的根源在于社会动乱。

据俄罗斯卫星通讯社报道，不仅仅是委内瑞拉，洪都拉斯也于2009年后陷入了一场“日益恶化的人权噩梦”，而这与美国的对外政策密不可分。

发展才是正道

综合多家外媒报道，尽管许多拉美国家向委内瑞拉人敞开怀抱，但随着难民数量增多，当地人与委新移民之间的关系也日趋紧张。“委内瑞拉危机已使拉丁美洲的庇护程序不堪重负。”英国《金融时报》称。

对此，难民署和国际移民组织委内瑞拉难民和移民问题联合特别代表爱德华多·斯坦表示：“拉丁美洲和加勒比国家正在尽力应对这场前所未有的危机。但如果没有国际帮助，他们就无法继续。”

据《洛杉矶时报》此前报道，越来越多的委内瑞拉人也前往美国，仅去年就有近3万名委内瑞拉人申请庇护。

然而，对待难民问题，美国政府态度一向强硬。据彭博社6月20日报道，2018年，特朗普政府将难民入境人数限制在3万人，这是自1980年以来美国接收难民数量的最低水平。今年4月，美国国务卿蓬佩奥在看望委内瑞拉难民时重申，将利用制裁和取消签证等手段，进一步对马杜罗政府施压。

“委内瑞拉危机蔓延到美国国内及其他地区只是时间问题。”美国石英财经网担忧，委内瑞拉的大量人口外流使它“越来越像叙利亚”。长此以往，邻近地区的任何国家都不能独善其身。

“拉美难民问题的核心是各国经济发展不平衡，只能靠发展来解决。”王珍指出，美国作为世界第一强国和近邻，有责任也有能力帮助拉美走出困境。

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)