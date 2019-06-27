S-400再次触动美国敏感神经(环球热点)

2017年5月9日，在俄罗斯莫斯科红场，地对空S-400导弹系统行进在阅兵式上。

新华社/法新

据俄新社报道，6月24日至30日，美国国务卿蓬佩奥对多个亚太地区国家进行访问。印度为这次行程首站，在此期间，蓬佩奥竭力劝说新德里放弃购买俄罗斯S-400系统，转而选择其他替代品。

俄罗斯卫星通讯社引述美国国务卿蓬佩奥的话，“我们通知包括印度在内的所有国家，如果与俄罗斯开展合作，就可能根据《以制裁反击美国敌人法案》遭到制裁。我想，现在正是我们呼吁印度寻找替代方案的时候。”

S-400魅力何在

S-400防空导弹是俄罗斯陆基移动式中远程防空导弹系统，是俄罗斯防空军第四代地对空导弹系统。据印度《经济时报》报道，S-400被称为俄罗斯最先进的远程地对空导弹防御系统。在印度总理纳伦德拉·莫迪和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京进行会谈后，印度和俄罗斯于2018年10月签署了价值50亿美元的S-400防空系统协议。印度成为继中国和土耳其之后，第三个购买该系统的国家。印度驻俄大使文卡塔斯？瓦尔玛此前表示，首批S-400防空导弹系统将于2020年前交付给印度。

值得一提的是，印度并不是首个被美国警告并要求其放弃购买S-400的国家。据德国《新闻电视频道》网站报道，美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉致土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔的一封信被公开，沙纳汉警告阿卡尔，如果土耳其政府接受俄罗斯的S-400远程防空系统，将不会获得F-35隐身战机。据悉，土耳其总统埃尔多安迄今仍坚持购买俄罗斯的S-400远程防空系统。

S-400在自身技术方面的能力不容小觑。6月22日俄罗斯卫星网文章中表示，S-400是印度空军和政府多年来一直在推动的东西，印度的防空系统在过去几十年中一直被忽视。S-400是一种远程防空武器，印度生产的为短程防空导弹，无需从他国进口。

美印结从何起

美国与印度的关系并非一直如此紧张。“莫迪的第一个任期中，美印关系得到飞跃性发展，尤其是防务领域形成战略伙伴关系，四项基础军事协议已签署三项，《后勤交流协议备忘录》、《一般性军事信息安全协议》和《通讯兼容性和安全协议》。”中国国际问题研究院副研究员李青燕在接受本报采访时表示，为彰显美印亲密关系，美国在公开场合不吝于将印度称为‘盟友’。

另据路透社报道，在过去10年里，美国已成为印度最大的武器供应商之一，向印度出售了价值超过150亿美元的武器，如运输机、远程反潜舰和武装直升机。2016年，美国宣布印度是其主要的防务伙伴，为向印方销售高科技军事装备开辟了道路。

李青燕表示：“尽管与美国走近，但印度不愿放弃大国平衡政策，正是得益于这一政策，印度左右逢源，在复杂的国际环境中谋取最大利益。莫迪的第二任期仍将延续此外交政策。印度不愿牺牲印俄传统友好关系而成为美国的‘盟友’之一，因而与俄罗斯达成协议显然是经过深思熟虑的。”

然而，李青燕解释道：“这并不是一个简单的军购协议，S-400系统不但有强大的军事技术情报搜集功能，也有对军事科技机密安全的影响力，所以采购协议关系到印度的军工产业，以及国防能力现代化道路的发展。印度需要国际上有力的支持，他不得不在继续追求‘不结盟’政策还是成为美国‘盟友’中做出战略性决策。”

冲突何时化解

美印的关系也在两国的政策下在发生着变化。近日，路透社援引一位美国官员和两名印度高官的消息，美国政府计划把每年H-1B工作签证分配给印度裔申请人的配额缩小到10%至15%之间。H-1B签证是美国签发给在该国从事专业技术类工作人士的签证，属于非移民签证，是美国最主要的工作签证类别。目前，美国每年签发的H-1B签证中，70%的签发对象是印度人。

“特朗普上台后，着力改善美印贸易差异，施压印度进一步开放市场。美印摩擦增多，美国取消印度普惠制待遇，致使印度对28种美国进口产品提高关税。加之美国还有意收紧H-1签证。这都将给两国关系发展蒙上阴影。”李青燕总结道。

美印在此之前就在经济贸易方面出现了分歧。《纽约时报》指出，美印摩擦原本属于“慢动作争斗”，如今印度执意购买S-400标志着美印博弈的最新升级。

据路透社报道称，蓬佩奥访问印度旨在寻求进一步加强与印度的战略关系。25日在新德里举行会谈是为美国总统特朗普与印度总理莫迪本周晚些时候在日本举行的二十国集团会议上的会晤奠定基础。对此，李青燕表示：“就美国方面现在给出的条件，印度坚持购买的可能性较大，或为避免刺激美国，将协议延期。美国有可能在贸易领域加大对印施压，但对印度以《以制裁反击美国敌人法》实施制裁的可能性较小。”

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)