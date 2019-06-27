10位中外艺术家获陶瓷艺术大奖

参赛外国艺术家在创作“中国白”

泉州瓷路艺术发展中心供图

本报电 （记者郑 娜）第二届“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛6月21日在北京举行。经过国际知名陶瓷专家组成的评委会的权威专业评审，10位中外艺术家获奖。

“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛是每两年举办一届的艺术盛事，旨在推动中国陶瓷艺术与国际的交流，推动陶瓷艺术与当代艺术的融合与创新发展。各国艺术家以不低于50%白瓷材料为材质创作的作品参赛。本届大奖赛自去年10月1日启动征集，至今年5月10日截止，共有40个国家和地区的569位艺术家、785件作品参赛，最终来自24个国家的101位艺术家进入北京现场终评环节。

“中国白”是西方国家对产自福建泉州的德化白瓷的美誉。泉州德化白瓷以“白”见长，因白如雪、明如镜、薄如纸、声如磬而享誉世界，以明代“瓷圣”何朝宗为代表的德化瓷雕作品将当时中国陶瓷创作艺术水平推上了巅峰。在长达数百年间，“中国白”扮演着世界文化交流使者的角色。如今40多个欧美国家知名博物馆典藏泉州德化的中国白瓷。

据悉，“中国白”国际艺术陶瓷大奖赛作品展于6月23日至7月5日在北京798艺术园区正式对公众开放。

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