第一届中国-非洲经贸博览会

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中国-非洲经贸博览会由中华人民共和国商务部与湖南省人民政府共同主办，是中非合作论坛机制下最重要的经贸合作平台之一。第一届中国-非洲经贸博览会于2019年6月27日在湖南省长沙市拉开帷幕，博览会将以“合作共赢，务实推进中非经贸关系”为主题，聚焦贸易促进、投资推介、农业技术、能源电力、合作园区、基础设施及融资合作等重点领域，举办形式多样、内容丰富的各项活动。中国和非洲各国嘉宾齐聚长沙，共襄盛会。
举办时间：2019年6月27日—29日
举办城市：中国·湖南·长沙
主办单位：中华人民共和国商务部、湖南省人民政府
承办单位：湖南省商务厅、商务部外贸发展局、湖南省委外事委员会办公室、中国国际贸易促进委员会湖南省分会、长沙市人民政府、湘潭市人民政府
主 题：合作共赢，务实推进中非经贸关系
活动议程
6月26日
09:00-18:00 第二届中非开发性金融论坛暨2019年中非金融合作银联体高官会
6月27日
上午 开幕式暨中非经贸合作论坛
14:30-16:30 中非农业合作发展研讨会
14:00-16:00 中国-非洲基础设施与融资合作对话会
14:30-16:30 中非双边贸易促进研讨会
14:15-17:45 中国-非洲经贸合作区发展研讨会
6月28日
09:00-11:30 非洲国家投资合作推介会
09:00-11:30 参会省区市对非投资合作推介会
15:00-18:15 中非经贸合作磋商会
09:00-12:00 非洲四国（埃塞俄比亚、肯尼亚、赞比亚、莫桑比克）投资对话会
14:30-17:00 2019中非民营经济合作论坛
《 人民日报 》（ 2019年06月27日 18 版）
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