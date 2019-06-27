在湖南农业大学油菜机械起垄栽培试验田里，楚柯（右）坐在农机上查看油菜生长状况。

李 尕摄（新华社发）

在河北吴桥杂技艺术学校，参与“2018年发展中国家杂技培训班”的留学生正在练习杂技。

苑立伟摄（新华社发）

楚柯来自喀麦隆，必石来自尼泊尔，阿妹娜塔来自塞拉利昂。三位外国青年，先后来到中国求学问艺。楚柯在湖南农业大学主修农业机械自动化，学会操作20多种农业设备；一心钻研医术、两次来到中国的必石，在南华大学附属第一医院临床实习；阿妹娜塔则在“杂技之乡”河北吴桥，把中国空竹抖得有模有样。学本领，练中文，交朋友，他们在中国为自己的梦想蓄力。提起未来的打算，将中国所学带回国内、造福家乡，是他们的共同选择。

个人梦连接着国家梦，一个个业界能手、技术骨干，为各自国家的发展注入了不竭动力。他们的成长，受益于中国学校为留学生配备的专业导师，受益于“发展中国家杂技培训班”等援外项目，受益于“一带一路”建设带来的福利与中国的开放政策。小到来华圆梦的外国朋友与日俱增，大到发起创办亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金，中国张开双臂，欢迎外国友人来“串门”，欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”，共襄合作盛举，开创美好未来。

作为文明的使者，来华留学生在学习中国课程的同时，也为中国带来了异域文化与真挚友谊。国际合作不是单向的，而是双向、多向的；中国愿意共享发展成果，也真诚地希望各国能够互联互通。2018年，中国国内居民出境超过1.6亿人次，入境游客超过1.4亿人次，中外游客用足迹画出了文化交流的同心圆。无论是旅游留学、商务往来，还是民间交往、高层互访，多领域、常态化的交流合作展示了政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通的重要成果，更是民心相通的生动写照。

中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。各国资源互补，人才互通，机遇共享，规则共建，旨在求取发展这一最大公约数。事实证明，实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦，与持久和平、共同繁荣的世界梦息息相通、高度契合。个人梦与家国梦同声相应，中国梦、非洲梦、亚太梦乃至世界梦同频共振，必将为人类创造一个更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 09 版）

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