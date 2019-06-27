把握好世界经济的大方向

这是习近平主席连续第七次出席或主持G20峰会，充分体现中方对G20合作和全球经济治理的高度重视。从圣彼得堡、布里斯班、安塔利亚到杭州、汉堡、布宜诺斯艾利斯，习近平主席就完善全球经济治理发表了一系列重要讲话。这些讲话彰显着中国智慧，体现出中方谋求共同发展、打造人类命运共同体的使命担当。当前形势下，国际社会对习近平主席出席大阪峰会抱有热切期待。

无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择。这既是经济规律使然，也符合人类社会发展的历史逻辑。面对重重挑战，我们既要增强紧迫感，也要保持理性，登高望远，以负责任态度把握世界经济大方向。

——2018年11月30日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，习近平主席在二十国集团领导人峰会第一阶段会议上的发言

推动构建更加公平合理的国际秩序

（阿根廷）帕特里西奥·朱斯托

在二十国集团领导人第十三次峰会上，习近平主席发表了题为《登高望远，牢牢把握世界经济正确方向》的重要讲话。在世界经济形势遭遇风险、国际贸易规则面临挑战的时期，习近平主席强调“以负责任态度把握世界经济大方向”，体现了大国风范，令人印象深刻。

这些主张是构建人类命运共同体理念的重要体现。它加强了中国和世界的联系，超越了国家的界限，为其他国家和地区的发展提供了重要参考和宝贵经验。

中国的全球经济治理观推动世界发展。在G20杭州峰会上，习近平主席全面阐释了中国的全球经济治理观，强调“平等、开放、合作、共享”，表明了中国愿不断扩大对外开放的决心。

我们看到，中国在世界舞台上发挥着越来越重要的作用。通过二十国集团等国际多边合作机制，中国致力于推动以国际规则为基础的自由贸易体系，不断加强与各国的合作，推动构建更加公平合理的国际秩序。可以预见，未来中国在全球多边组织中的影响力将不断提高，发挥的作用将更加突出。

（作者为阿根廷天主教大学教授、阿中研究中心主任，本报驻阿根廷记者姚明峰采访整理）

在经济全球化的今天，没有与世隔绝的孤岛。同为地球村居民，我们要树立人类命运共同体意识。伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富，也是各国共同应对全球性挑战的选择。

——2016年9月3日，中国杭州，习近平主席在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲

为世界经济创新增长开出长效良方

（中国）张宇燕

二十国集团杭州峰会是二十国集团向长效治理机制转化过程中的重要里程碑。峰会主题“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”，包含联系密切的四大要素。其中，“创新”是贯穿峰会始终的核心，“活力”“联动”“包容”归根结底都是要为创新提供正向激励，消除不确定性并降低交易成本，最终让各方都受益。

当前，全球经济增长乏力，深层原因是技术进步对经济增长的促进作用逐渐衰减等。国际贸易投资壁垒加高，对全球经济长期稳定增长带来很大威胁。杭州峰会所强调的“联动”和“包容”，可谓对症下药。

习近平主席在工商峰会开幕式主旨演讲中表示，“创新是从根本上打开增长之锁的钥匙”“抓住科技创新就抓住了发展的牛鼻子”。中国非常重视技术创新在经济长期增长中的作用。2018年，中国研发费用支出近2万亿元人民币，约占GDP的2.18%，并有望在2020年提升至2.5%。创新和改革紧密相连，改革主要是体制机制的创新，目的在于鼓励技术创新、促进分工和专业化。

发展问题是世界的核心问题之一。中国在发展过程中充分考虑到各经济体特别是新兴经济体和发展中国家的利益与诉求，得到国际社会的广泛认同与支持。中国全面深化改革、建立开放型经济新体制的决心和行动，来自于经济巨大且强劲的内生动力和中国政府坚强有力的政策引导。中国保持经济长期稳定健康增长的信心和能力，亦源于此。

（作者为中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所所长，本报记者敬宜采访整理）

世界贸易扩大了，各国都受益。世界市场缩小了，对各国都没有好处。我们要继续做全球自由贸易的旗手，维护多边贸易体制，构建互利共赢的全球价值链，培育全球大市场。

——2014年11月15日，澳大利亚布里斯班，习近平主席在二十国集团领导人第九次峰会第一阶段会议上的发言

中国在G20机制内发挥着积极作用

（澳大利亚）詹姆斯·劳伦斯森

今年是二十国集团成立20周年，中国作为该机制的主要参与者，发挥着积极作用。

中国一直致力于扩大对外开放，坚持自由贸易，积极推动多边合作，以共同应对全球挑战。在当前国际形势下，中国倡导平等、开放、合作、共享的全球经济治理观，符合世界潮流，我期待这些愿景能够早日实现。

在布里斯班峰会上，习近平主席指出：“贸易保护主义损人不利己。二十国集团有能力、有责任推动建设统一、开放、普惠的全球大市场，推动多哈发展回合谈判早日完成，还要营造有利于各国发挥特长、实现优势互补的贸易环境，帮助发展中国家提升在全球价值链中的地位并获益。”

知识和经验都告诉我们：经济全球化浪潮不可逆转，全球化最终将使人类受益。在全球范围内，资本、货物、服务、技术、人员的自由流动将使开放经济体得到健康发展。由于中国在二十国集团中的重要地位，其他成员大都对中国充满期待。希望中国协调各方，努力推动二十国集团成员达成共识，推动全球贸易自由化、便利化，重振世界经济。

（作者为澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院副院长，本报记者赵益普采访整理）

我们要坚持走开放发展、互利共赢之路，共同做大世界经济的蛋糕。作为世界主要经济体，我们应该也能够发挥领导作用，支持多边贸易体制，按照共同制定的规则办事，通过协商为应对共同挑战找到共赢的解决方案。

——2017年7月7日，德国汉堡，习近平主席在二十国集团领导人汉堡峰会上关于世界经济形势的讲话

为全球经济互联互通带来更多可能性

（德国）克里斯蒂安·鲁舍

在二十国集团领导人汉堡峰会上，习近平主席在题为《坚持开放包容 推动联动增长》的讲话中指出：“要坚持建设开放型世界经济大方向。这是二十国集团应对国际金融危机的重要经验，也是推动世界经济增长的重要路径。”在利己主义与保护主义抬头的今天，我们更加认识到开放型世界经济的重要性。

开放型世界经济可以让每个国家去从事最擅长的经济活动，这既可以提高生产效率，又可以降低生产成本。以德中两国为例，德国主要向中国出口机械、汽车等产品，中国向德国出口的更多是通信产品以及服装等。中国已经成为世界最重要的贸易国家之一，并且还在通过共建“一带一路”等行动为促进全球贸易发展而努力。中国为全球经济互联互通带来更多可能性。

我们应该继续完善全球经济治理。二十国集团成员国的贸易额占全球的80％，在解决各类全球性问题中都发挥着关键作用，通过这些国家之间的合作，有可能推动建立一个在规则框架基础上的开放型世界经济，使各方都可以平等、公平地参与进来。

中国在全球贸易与经济中的重要地位决定了中国将是大阪峰会上的重要参与者。国际社会对中国充满期待。

（作者为德国科隆经济研究所经济学家，本报驻德国记者花放采访整理）

“孤举者难起，众行者易趋。”近年来世界经济增长的历程一再表明，在经济全球化时代，没有哪一个国家可以独善其身，协调合作是我们的必然选择。

——2015年11月15日， 土耳其安塔利亚，习近平主席在二十国集团领导人第十次峰会第一阶段会议上关于世界经济形势的发言

中国的全球经济治理观意义非凡

（土耳其）阿德南

中国在二十国集团机制中一直发挥着重要的作用。二十国集团领导人安塔利亚峰会给我留下深刻印象，习近平主席在峰会上发表题为《创新增长路径 共享发展成果》的重要讲话。习近平主席的精彩论断高屋建瓴，至今仍对促进世界经济增长和全球经济治理具有重要指导意义。

“善治病者，必医其受病之处；善救弊者，必塞其起弊之原。”习近平主席为陷入困境中的全球经济“把脉开方”，不但指明了病灶所在，还给出了良方，就有关世界经济发展“怎么看”“怎么办”等关键性问题贡献出非凡智慧。

在当前国际环境下，中国倡导的平等、开放、合作、共享的全球经济治理观意义非凡。习近平主席指出，“孤举者难起，众行者易趋”，强调实现公平、开放、全面、创新发展。这极大地鼓舞了人心。同时，也证明了中国值得世界各国信赖，将激励二十国集团成员用新的、更有活力的机制安排来充实现有的治理模式。

在当前多边贸易体系受到冲击，逆经济全球化和霸权主义、强权政治抬头的大背景下，全球经济治理仍将是二十国集团大阪峰会的最重要议题，相信中国将继续在峰会上贡献智慧。

（作者为土耳其土中商业发展与友好协会主席，本报驻土耳其记者王传宝采访整理）

一个强劲增长的世界经济来源于各国共同增长。各国要树立命运共同体意识，真正认清“一荣俱荣、一损俱损”的连带效应，在竞争中合作，在合作中共赢。

——2013年9月5日，俄罗斯圣彼得堡，习近平主席在二十国集团领导人峰会第一阶段会议上关于世界经济形势的发言

呼吁世界各国要实现增长联动

（俄罗斯）亚历山大·洛马诺夫

2013年，二十国集团领导人第八次峰会在俄罗斯圣彼得堡召开。这是习近平主席首次出席G20峰会。在题为《共同维护和发展开放型世界经济》的重要讲话中，习近平主席对当时的世界经济形势作了精辟分析，为创新全球经济治理提出了重要观点。习近平主席呼吁世界各国要实现增长联动，强调要真正认清“一荣俱荣、一损俱损”的连带效应。

令人遗憾的是，一些国家至今仍然想通过遏制其他国家的发展来确保本国繁荣。这样的做法导致世界经济增长放缓，这种破坏性政策的后果同样作用于它们自身。全球价值链、产业链的破坏，只会加深经济封闭程度，并不会使世界更富裕。

习近平主席在圣彼得堡峰会上指出：“平衡增长不是转移增长的零和游戏，而是各国福祉共享的增长。”这一主张是中国近年来一以贯之的政策基础。

二十国集团机制反映的是所有国家的意愿。当世界所有国家共同努力对抗国际金融危机后果时，该机制是重要而有成效的。中国对有效控制国际金融危机的负面影响发挥了重要而显著的作用。

（作者为俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所首席研究员，本报驻俄罗斯记者张晓东采访整理）

本期统筹：孟祥麟

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《 人民日报 》（ 2019年06月27日 05 版）

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