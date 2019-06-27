王毅同日本外相河野太郎通电话

新华社北京6月26日电 国务委员兼外长王毅26日应约同日本外相河野太郎通电话。

王毅表示，习近平主席即将赴日出席大阪二十国集团领导人峰会。此行无论对完善全球治理、坚持多边主义以及改善中日关系、拓展务实合作都具有重要意义。希望双方立足大局，着眼长远，聚焦共识，确保各项活动圆满、顺利和成功。

河野太郎表示，日方高度重视并热烈欢迎习近平主席出席G20大阪峰会，期待双方发出推进契合新时代的日中关系的积极信号。日方愿同中方加强沟通协调，确保峰会及各项活动都取得成功。

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 03 版）

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