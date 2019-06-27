王毅同日本外相河野太郎通电话

新华社北京6月26日电 国务委员兼外长王毅26日应约同日本外相河野太郎通电话。
王毅表示，习近平主席即将赴日出席大阪二十国集团领导人峰会。此行无论对完善全球治理、坚持多边主义以及改善中日关系、拓展务实合作都具有重要意义。希望双方立足大局，着眼长远，聚焦共识，确保各项活动圆满、顺利和成功。
河野太郎表示，日方高度重视并热烈欢迎习近平主席出席G20大阪峰会，期待双方发出推进契合新时代的日中关系的积极信号。日方愿同中方加强沟通协调，确保峰会及各项活动都取得成功。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】