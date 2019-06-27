中国—日本系列人文交流活动在大阪举行

本报日本大阪6月26日电 （记者岳林炜、刘军国、张慧中）在国家主席习近平即将赴日本大阪出席二十国集团（G20）领导人第十四次峰会之际，由国务院新闻办公室会同有关方面举行的多场人文交流活动近日陆续在大阪举行，包括6月22日举行的“中国动漫日本行——从水墨中来”活动，23日开幕的“中国主题图书展销月”，25日举行的“共建开放型世界经济国际论坛”和26日启幕的“友好之轮 和美世界”朱鹮文化展等。一场场人文活动接踵而至，为中日两国交流合作注入新活力，营造了民心相通、文化相知的良好氛围。

“共建开放型世界经济国际论坛”由中国社会科学院、中国日报社主办，亚洲开发银行研究所、日本日中科学技术文化中心联合主办。本次论坛旨在为维护多边主义、打造开放多元的世界经济凝聚共识、贡献智慧，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。国务院新闻办副主任郭卫民致辞指出，当今世界正处于百年未有之大变局，不确定性不稳定性凸显。近年来，习近平主席在多场重大国际会议上深刻阐明了一系列关于完善经济全球化、建设开放型世界经济的中国主张、中国方案，既鲜明提出中国与世界开放合作的立场主张，又为各国密切合作、携手发展提供重要启迪。各国应在融通中拉紧命运纽带，在开放中推进共同发展，在互鉴中推动改革创新，在合作中实现互利共赢。G20大阪峰会即将召开，习近平主席将同其他G20国家领导人共商合作发展大计，相信此次峰会必将为推动世界经济发展、完善全球经济治理注入新动力。

来自中日及全球重要经济体的200余名官员、国际组织机构代表和专家学者等出席论坛，围绕“加强全球政策协调，推动世界经济增长”“维护多边主义，完善国际治理体系”“增强东北亚团结与合作，建设开放型经济新高地”等进行深入探讨。

“中国动漫日本行——从水墨中来”是中国动漫第一次以“国家队”名义大规模在日本展出，130多个动漫作品全方位展示了新中国成立70年来中国动漫艺术的精品佳作，既有《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》《山水情》等“中国动画学派”扛鼎之作，也有《美丽的森林》《大鱼海棠》《白蛇：缘起》等近年来涌现的中国风动画佳作，同时还展出了中国新生代代表漫画家的优秀作品。

手塚制作公司董事长松谷孝征表示，“阿童木”与“孙悟空”的跨海再会，能提醒我们延续前人的精神，将这份友好与尊重传承下去。参与活动的中日动漫产业界人士表示，动漫广受中日人民特别是青年人的喜爱，是两国共同的文化符号，希望能开展更多以动漫为主题的活动，增进中日两国动漫产业交流，让两国民心走得更近。

“中国主题图书展销月”集中展示了包括《习近平谈治国理政》在内的600余种日文版、英文版等多语种中国图书，内容涵盖中国政治、经济、文化等各个方面，展现了中华文化的独特魅力和当代中国的发展进步，为日本读者开启阅读中国、读懂中国的窗口。

以“友好之轮 和美世界”为题的朱鹮文化展也在此间举行。大阪市立自然史博物馆展出来自中国、日本和韩国三国关于朱鹮的档案文献、实物资料、珍贵影像等展品数百件，全面展现了朱鹮这一世界濒危物种之美，这也是中日韩朱鹮相关资料第一次共同在日本展出。参加活动的中日韩三国人士表示，携手保护朱鹮的故事有着特殊的意义，很好地体现了“构建人类命运共同体”的理念。

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 03 版）

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