安哥拉总统洛伦索会见许其亮

新华社罗安达6月25日电 安哥拉总统洛伦索25日在罗安达会见了到访的中央军委副主席许其亮。

许其亮首先转达了习近平主席对洛伦索的亲切问候和良好祝愿。洛伦索表示感谢并请转达对习近平主席的诚挚问候和美好祝愿。

洛伦索说，去年我两次访华，同习近平主席就深化两国战略伙伴关系深入交换意见，达成广泛共识。安中在许多国际事务中持相同或相近立场，理解和支持彼此在核心利益问题上的关切。当前，安中合作为安经济社会发展发挥了积极作用。安方愿同中国深化政治互信和双多边合作。安方高度重视两国防务关系，希望双方继续深化防务领域务实合作。

许其亮说，中安两国虽相隔万里，但友谊深厚，是休戚与共的好兄弟、相互支持的好朋友、携手共进的好伙伴。近年来，在两国元首的引领推动下，中安关系开启全面发展的新篇章，各领域友好合作取得显著成果，已成为中非合作共赢、共同发展的典范。两军在各领域的交流合作稳步推进，不断取得新的成果。中方愿与安方一道，坚决落实两国元首共识，扩大合作领域，提升合作水平，为两国战略伙伴关系发展提供坚强安全保障。

访问期间，许其亮与安国防部长塞凯拉举行正式会谈，并检阅安三军仪仗队。

驻安哥拉大使龚韬等参加会见会谈。

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 03 版）

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