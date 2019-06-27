王晨会见智利执政联盟高级干部考察团

新华社北京6月26日电 （记者郑明达）中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨26日在京会见由智利民族革新党主席德斯博尔德斯和政治演进党主席拉腊因率领的执政联盟高级干部考察团。

王晨说，智利是第一个同新中国建交的南美国家。在两国元首引领下，中智全面战略伙伴关系不断发展。中国共产党愿同智各政党加强治党治国理政经验交流，构建求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系。希深化中国全国人大同智议会的合作。

智方表示，愿加强党际交流，推动各领域务实合作。

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 03 版）

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