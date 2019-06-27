中德职教创新对话论坛在德国柏林举行

本报柏林6月26日电 （记者花放、李强）中德职教创新对话论坛26日在德国柏林举行。国务院副总理孙春兰和德国联邦教研部长卡利切克共同出席论坛开幕式并发表主旨讲话。

孙春兰表示，2014年习近平主席访德以来，中德全方位战略伙伴关系深入发展。职业教育是两国教育合作的一张“亮丽名片”，深化中德职业教育合作是两国领导人达成的重要共识。中国政府高度重视职业教育，对发展职业教育做出新的部署。希望双方充分利用本次对话论坛机会，在完善职教制度、提升师资水平、促进产教融合和加强标准建设等方面加强交流合作，共同推动两国职业教育迈上新的台阶。

卡利切克表示，职业教育在培养高素质人才、确保国家繁荣和经济增长方面发挥着重要作用。德中加强职教合作非常重要，不仅有利于共同提高职业教育水平，还可增进相互了解和理解，推动德中关系更好发展。

来自中德两国政府、职教行业、院校、研究机构和企业的代表150余人出席本次论坛，双方围绕两国职教发展的制度设计、政策举措和实践经验等进行了深入交流。

在柏林出席论坛期间，孙春兰会见了德国联邦议院副议长弗里德里希，重点考察了德国工商大会，西门子柏林职教中心，柏林通讯、信息和媒体技术综合职业学校，多米诺养老康复医院等职教相关机构。

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 03 版）

(责编：冯粒、袁勃)