不忘二十国集团的合作初心（国际论坛）

二十国集团领导人第十四次峰会即将在日本大阪举行。当前，世界经济虽处在增长轨道，但动力不足，阻力增大，甚至面临脱轨风险。单边主义、贸易保护主义以及霸凌行径肆虐蔓延，给世界经济秩序带来冲击，国际贸易和投资信心不足。国际社会普遍对此感到担忧，期待本次峰会能够传递积极信号，指明发展方向和出路，提振国际市场信心。

这正是11年前二十国集团举行首次领导人峰会时所秉持的初心。彼时，国际金融危机爆发，各国担忧世界会重蹈上世纪“大萧条”的覆辙。关键时刻，二十国集团领导人走到一起，秉持同舟共济、合作共赢的伙伴精神，平等协商、协调行动，把急速滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和增长轨道。二十国集团也由此确立了国际经济合作主要平台的地位，开启了全球经济治理新篇章。

当前国际形势复杂多变，二十国集团更需回望来路，秉持初心。

二十国集团要倡导正确理念。从合作之初聚焦国际金融问题，到目前涵盖贸易、创新、卫生、可持续发展、反腐败等广泛领域，二十国集团议程的不断丰富反映出当今重大问题的全球属性，没有任何一国可以独自应对、独善其身。主要经济体要展现责任与担当，坚持多边合作精神，少一些误解、指责，多一些理解、尊重，让单边主义和霸凌主义没有市场，让平等协商、合作共赢成为不变信条。

二十国集团要把握前进方向。当前，世界经济复苏动能不足，贸易保护主义加剧，更给世界经济增长带来下行风险。面对困难，我们不能简单地将问题归咎于他人，期待一蹴而就地解决问题。各国唯有保持改革勇气，专注高质量发展，通过创新方式破解增长乏力困局，才能从根本上走出“分蛋糕”的窠臼，避免犯下破坏全球价值链、加剧治理碎片化的错误。

二十国集团要坚持发展导向。二十国集团之所以较传统大国协调机制更加有效，在于它是主要发达国家同新兴市场和发展中国家平等对话协商的重要平台。二十国集团应从解决全球发展失衡的根本性问题出发，把发展维度贯穿于数字经济、基础设施、气候变化、能源、环境等诸多问题的讨论中，解决发展中国家在这些领域普遍面临的资金、能力、治理短板，避免新的发展鸿沟。

作为二十国集团重要一员，中国坚守合作初心，致力于为全球经济治理提供中国方案，贡献中国力量。

人们犹记得，在2009年伦敦峰会上，会议新闻中心挂着3个时钟，分别显示“北京时间”“伦敦时间”和“华盛顿时间”，彰显着中国作为一个开放的发展中大国代表，与各方同舟共济所发挥的重要作用。

人们犹记得，在2014年布里斯班峰会上，中国向二十国集团提交的增长战略包括了134项政策措施。根据国际组织测算，中国是二十国集团全面增长战略的最大贡献者之一。

人们更不会忘记，在2016年杭州峰会上，中国推动各方携手构建创新、活力、联动、包容的世界经济，为世界经济合作指明新方向，进一步推动二十国集团从危机应对向长效治理机制转型。

中国以兼济天下的胸怀和担当，通过自身发展和实际行动，不断为二十国集团发展注入新活力。相信中国将一以贯之地加强同各国互利合作，为世界经济增长作出新贡献。

（作者为国际问题专家）

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 03 版）

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